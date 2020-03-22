В Одессе горел ТРЦ «Сити Center»: жертв не было, потому что он на карантине

21 марта в 18:04 в службу спасения 101 поступило сообщение, что на ул. Небесной сотни в Одессе произошло возгорание на крыше торгово-развлекательного центра «Сити Center».

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.



К месту вызова через 5 минут на 12 машинах прибыли пожарно-спасательные подразделения в количестве 44 человек, и в ходе разведки было обнаружено возгорание кровли на крыше двухэтажного здания кинотеатра на площади 6 кв.м.



К счастью, кинотеатр временно не эксплуатируется в связи с карантином, поэтому ни погибших, ни пострадавших не было.



Отмечается, что спасатели пожар в 18:29 локализовали и в 18:52 ликвидировали полностью.



Причина пожара устанавливается.



Как сообщала Одесса News, в январе-марте этого года в Одесской области пожары унесли жизни 25 жителей — в сёлах Ананьев Ананьевского, Малая Васильевка Любашёвского, Грабово Кодымского, Лиманское Раздельнянского, Саханка Ширяевского, Выпасное Белгород-Днестровского, Виноградное Березовского, Заречное Татарбунарского районов, в городах Арциз, Белгород-Днестровский, Черноморск, Рени, пгт Тарутино, а также в Малиновском районе Одессы и на улицах Житомирская, Марсельская, Краснослободская.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области