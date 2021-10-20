На Большой Арнаутской в Одессе пожар: погиб 54-летний хозяин квартиры

20 октября в 1:57 в Службу спасения поступило сообщение о том, что наблюдается дым из квартиры на 2-м этаже трёхэтажного жилого дома по улице Большая Арнаутская, 18, в Одессе.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, 23 спастеля были сразу направлены к месту вызова.

«По прибытию первого отделения, спасателями было установлено возгорание домашнего имущества в квартире. Пожарные ликвидировали пожар в 2:44 на площади 30 квадратных метров.

Отмечается, что во время тушения пожара звеном газодымозащитной службы из квартиры на 3-м этаже спасены 2 человека., однако жизнь хозяина сгоревшей квартиры спасти не удалось.

Причина пожара и ущерб — устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 16 октября на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода горела сера в складском помещении предприятия.

Фото: ГУ ГСЧС

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