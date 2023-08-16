На пожаре в Одесской области погиб 50-летний мужчина

Поздним вечером 15 августа в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома по улица Калашникова село Скосаровка Андреево-Ивановской территориальной общины Березовского района.

По информации Главного управления ГСЧС УКраины в Одесской области, взору 8 спасателей, прибывших на место вызова, предстал уже ликвидированный от огня и дыма, залитый водой из вёдер до прибытия подразделений ГСЧС одноэтажный частный жилой дом.

Установлено возгорание матраса и кровати на площади 1,5 м² и обнаружено тело хозяина, 1973 года рождения. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнём во время курения в постели погибшим.

Как сообщала Одесса News, 10 августа в Одессе загорелся ресторан «Хинкальня», что в Приморском районе Одессы, в переулке Матросова, а ночью 11 августа — ломбард на улице Краснослободской в Суворовском районе.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy