В Одессе к концу недели полностью завершится сезон фонтанов

Сотрудники КП «Сервисный центр» завершают процесс консервации фонтанов Одессы на осенне-зимний сезон 2021/2022 гг.

Однако, как информирует официальный сайт города, до конца недели одесситы ещё смогут насладиться красотой главного фонтана Одессы.

Последним объектом, который будет законсервирован на зимний период, станет фонтан на Театральной площади.

«Плановая работа по консервации фонтанов на зиму продолжается, и наши фонтаны до весны завершают свою работу. Но в эти выходные мы ещё сможем полюбоваться фонтаном у Оперного театра», — отметил вице-мэр Дмитрий Жеман.

Кстати. На балансе КП «Сервисный центр» находятся 22 фонтана. На сегодняшний день практически все фонтаны законсервированы до весны 2022 года.

Как сообщала Одесса News, специалисты одесского коммунального предприятия «Сервисный центр», по традиции, 1 апреля запустили первые фонтаны.

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