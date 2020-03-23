MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Кому в Одессе отключат газ 26 марта

Кому в Одессе отключат газ 26 марта

-газа5.jpg
В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе высокого давления на 19-ом км Старокиевского шоссе, 34, в Одессе 26 марта будет прекращено газоснабжение некоторым потребителям газа в городе.

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы, газа не будет с 09:00 до 17:30.

Будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№ п/п
 Адрес
Наименование
1
19-й км Старокиевского шоссе, 33
«Автодеталь»
2
19-й км Старокиевского шоссе, 52
«Райз» ООО «Арго-НВ»
3
21-й км Старокиевского шоссе
«Будма»
4
20-й км Старокиевской дороги

«Промышленная компания КІК»
5
21-й км Старокиевской дороги, 49
«Темакс»
6
21-й км Старокиевской дороги
«Севертранс»
7
21-й км Старокиевского шоссе, 38
«Гелика»
8
21-й км Старокиевского шоссе, 38

 «Кожевенный завод»
9
21-й км Старокиевской дороги, 40а
«ИнтерХим»
10
21-й км Старокиевского шоссе, 12
Академия полиции
11
21-й км Старокиевского шоссе, 9/1
 «Машбуд»
12
21-й км Старокиевского шоссе, 9
Поликлиника №28
Кстати, ранее УЭГХ  планировало отключение газа по этим адресам 24 марта.
Просмотров: 121

Смотрите также...

scroll to top