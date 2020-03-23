Кому в Одессе отключат газ 26 марта

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе высокого давления на 19-ом км Старокиевского шоссе, 34, в Одессе 26 марта будет прекращено газоснабжение некоторым потребителям газа в городе.

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы, газа не будет с 09:00 до 17:30.

Будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам: