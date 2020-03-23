Кому в Одессе отключат газ 26 марта

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы, газа не будет с 09:00 до 17:30.
Будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
|
№ п/п
|Адрес
|
Наименование
|
1
|
19-й км Старокиевского шоссе, 33
|
«Автодеталь»
|
2
|
19-й км Старокиевского шоссе, 52
|
«Райз» ООО «Арго-НВ»
|
3
|
21-й км Старокиевского шоссе
|
«Будма»
|
4
|
20-й км Старокиевской дороги
|
«Промышленная компания КІК»
|
5
|
21-й км Старокиевской дороги, 49
|
«Темакс»
|
6
|
21-й км Старокиевской дороги
|
«Севертранс»
|
7
|
21-й км Старокиевского шоссе, 38
|
«Гелика»
|
8
|
21-й км Старокиевского шоссе, 38
|
«Кожевенный завод»
|
9
|
21-й км Старокиевской дороги, 40а
|
«ИнтерХим»
|
10
|
21-й км Старокиевского шоссе, 12
|
Академия полиции
|
11
|
21-й км Старокиевского шоссе, 9/1
|
«Машбуд»
|
12
|
21-й км Старокиевского шоссе, 9
|
Поликлиника №28