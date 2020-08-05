В августе цена на газ для населения вырастет

«Нафтогаз Украины» установил цену на газ для населения в августе на уровне 3,24 грн за куб.м, что на 0,27 грн/куб.м больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК «Нафтогаз Украины» составляет 3,24 грн/куб.м с НДС и без учёта стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа «Месячный». Цена газа выросла на 0,27 грн/куб.м из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода», — заявили в Нафтогазе.

В компании сообщили, что с завершением действия режима ПСО (Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа) компания будет публиковать цены в рамках тарифа «Месячный» в начале месяца потребления.

Нафтогаз объяснил, что тариф «Месячный» — первый тариф, который компания предлагает своим клиентам. Сейчас все бытовые клиенты автоматически переведены на этот тариф. Он предусматривает пост-оплату за потреблённый газ.

Согласно тарифу, потребители могут сэкономить 1% от общего счеёа за газ, если клиент будет платить за потреблённый ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления через личный кабинет my.gas.ua и чат-бот GASUA.

До 1 августа цена газа для бытовых клиентов компании была единственной и публиковалась только после 22 числа месяца потребления.

Как сообщала Одесса News, В Украине с 1 июля значительно упрощается процедура смены поставщика газа для населения. По словам главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, с июля потребитель газа сможет менять поставщика в один клик: достаточно отправить новому поставщику заявление-присоединение.