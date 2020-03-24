Нафтогаз снижает стоимость газа для населения за март

НАК «Нафтогаз Украины» уменьшает стоимость газа для населения.

Об этом говорится на странице ведомства в Twitter.

«Цена газа на март для населения снижена на 14%», — говорится в сообщении.

Однако, отметили в «Нафтогазе», есть нюанс — компания не поставляет газ напрямую населению, кроме Кировоградской области.

«Согласно правительственным правилам, газ по ПСО мы поставляем через посредников. Надеемся, частные поставщики скорректируют свою цену соответственно рыночному снижению и она не будет превышать 4,3 грн/куб», — рассказали в НАК.

В ведомстве отмечают, что применили минимально возможную, разрешённую законодательством цену «и планируем делать это и в дальнейшем».

Как сообщал Одесса News, НАК «Нафтогаз Украины» заявлял, что в феврале 2020 года будет продавать газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других защищённых потребителей по оптовой цене 3,95 тыс. грн за 1000 кубометров (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа). Это на 15% ниже, чем в январе этого года.