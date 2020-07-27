Кто в Одессе 28 июля останется без газа и света

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения:
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Амурский 1-й переулок: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Амурский 4-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 16
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Амурский 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Амурская улица: 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 33/2, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 53, 55/2, 57, 57А, 61, 63
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Амурский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Ангарская: 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7А, 9, 36, 37
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Аркаса Николая: 47, 47/2, 47А, 49, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 63, 63/1, 65, 67, 67А, 69, 69А, 71, 73, 73Б, 75, 75б, 77, 78, 78-А, 78Б, 79, 80, 81, 81А, 81В, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101А, 101б, 101В, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 110-А, 111, 112, 113, 113/2, 114, 115, 116, 116А, 117, 117А, 118, 120, 122, 122А, 122В, 124/1, 124/2, 126, 128, 128-А, 130, 132, 132А, 134, 134а, 134Б, 136А, 136-А, 140, 142, 142-А, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162а, 164
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Аэродромная: 1
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Бахчевая улица: 1, 1-А, 1Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6а, 7, 7А, 8А, 9, 9а, 10-А, 11, 11А, 12, 12-А, 12Б, 13, 13-А, 14, 14-А, 15, 15А, 15б, 15Л, 16-А, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 20, 20-А, 22, 24, 26, 30, 31, 31-А, 34, 36, 36А, 36Б
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Блока: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 27, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 58-А, 59, 60, 60А, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 65/1, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87/2, 87/3, 87/8, 89, 89/6, 89/9, 89Б, 91
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Боженко: 1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Бородинский переулок: 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Бородинская улица: 48, 48-А, 50, 54, 54-А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66А, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 78-А, 80, 82, 83, 83а, 83Б, 84, 85, 85-А, 86, 87, 87-А, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 94А, 95, 96, 96-А, 97/1, 97А, 99, 99-А, 100, 100а, 101, 101А, 101Б, 103, 104, 105, 106, 106-А, 106-Б, 107, 108, 108-А, 109, 109А, 110, 111, 112, 112-А, 113, 114, 115, 116, 117, 117/1, 118, 119-А, 119Б, 120, 121, 122, 122-А, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 131а, 133, 133-В, 135, 137, 137А, 137Б, 139, 141, 143, 145, 145-А, 147, 149, 151, 153
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 21А, 22, 22а, 23, 24-26, 27, 28, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 49а, 53, 55
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Бочарова Генерала: 57А, 57Б, 57В, 61А, 61Б, 61В
|8:00
28 июля
|20:00
28 июля
|Заплан.
|Братская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Бучмы Амвросия улица (5 декабря): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 15, 16, 18, 29
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Винниченко Владимира улица: 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Вишнёвый переулок: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|Вишнёвая улица: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|Воронежская: 6, 7, 8, 8-2, 9, 10, 12, 12а, 13, 13а, 14, 16, 20, 20а
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Воронежский 2-й переулок: 1
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Восточный 1-й переулок: 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 9Г, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А, 16, 16А, 18
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Высоцкого улица: 22, 22-1
|8:00
28 июля
|20:00
28 июля
|Заплан.
|Гагарина переулок: 20
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Гаркавого Академика улица: 1, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80А, 82, 84, 84-А, 86, 88, 92, 94, 96, 96А, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 140, 158, 160, 162, 163, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 180, 182, 184, 184А, 184В, 186-А, 188, 190, 194, 196
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Героев Обороны Одессы: 14, 14-1, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Главная улица: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Гордиенко Яши улица: 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Горизонтальная: 1, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 49, 49А, 50
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Давида Ойстраха (Затонского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24-1, 24-2, 24-3
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Дальницкое шоссе: 1, 2
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Дальницкое шоссе: 3, 5, 7, 9, 13, 13А, 15, 17, 27А, 29, 37А, 39, 49А, 53, 63, 109А, 115, 121, 125, 131, 133А, 139, 149, 159
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Демьянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|Десантный бульвар: 1, 4, 6, 14, 16, 18
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Днепровская: 108
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Днестровская: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Добровольского проспект: 63, 65, 67, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 73А, 74, 75, 75А, 76, 77, 77А, 78, 79, 79А, 80, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 105, 107, 109, 109А, 111, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Дунайская: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16А, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Жевахова гора: 17, 19, 92, 94
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Житомирская: 11, 170
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Жолио-Кюри улица: 22, 22а, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31-1, 31-2, 31а, 31Б, 31г, 31д, 31Е, 32, 32а/с, 33, 33а-c, 33а/с524, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 43, 43а, 44А, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 64, 68, 70, 70авт34, 72
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Заболотного Академика: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33-1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 332
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Заднепровского улица: 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39/2, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 54А, 56, 58, 60
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Закарпатская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Звонкая улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Зерновая улица: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26/1, 28, 30
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Злаковая улица: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 13, 13а, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 17В, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 23б, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 31/1, 31/2
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Кавказская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Казанская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 11Б, 11В, 11г, 13а, 14, 14Б, 15, 18, 20, 22А, 23, 24, 25
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Керченская улица: 51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 91, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131, 188
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Керченский 2-й переулок: 1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Кишинёвская улица: 10
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Космонавтов улица: 11В, 13, 13а, 13б, 15
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Краснослободская: 50-1, 52, 52-4, 52-10
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Крымская: 37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 72А, 74, 80, 82, 84
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Кузнецова Капитана: 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 67А, 69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91А, 91Б, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 108, 110, 112, 114
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Курская улица: 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 107а, 109, 111, 113, 113а, 115, 123, 123а, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139г, 141, 143, 147, 147а, 151, 153, 155, 155А, 157, 159, 161, 161-1, 161а, 165, 167, 167б
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Курганская: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Кустанайская улица: 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42А, 43, 44, 44А, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66А
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Лазурный 6-й переулок: 3, 4, 5, 6, 7
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Лазурный 5-й переулок: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Лазурный 4-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Лазурный 1-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Лазурный 3-й переулок: 1, 1А, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 5а, 5б, 6, 6А, 9, 10, 14, 14А
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Лазурный 2-й переулок: 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Леонова улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60а, 60б, 62
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Леси Украинки: 31, 31А, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 80Б, 82, 82Б, 84, 84А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Лесная: 2, 4, 6, 8, 12
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|1-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|2-я Линия (посёлок Котовского): 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|3-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|4-я Линия (посёлок Котовского): 1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|5-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|6-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|7-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|8-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|9-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 20А, 22, 23, 24
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|10-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 15а, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 35А, 37
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|11-я Линия (посёлок Котовского): 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 28А, 29, 31, 33, 33а, 33Б, 33В, 35
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|12-я Линия (посёлок Котовского): 14, 14а, 16, 17, 17-1, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|13-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|14-я Линия (посёлок Котовского): 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|15-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 9
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|19-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|22-я Линия (посёлок Котовского): 2, 4
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|23-я Линия (посёлок Котовского): 2, 4, 6
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|24-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|25-я Линия (посёлок Котовского): 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|26-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 27
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|27-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|28-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8-2, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15-1, 18, 20, 22
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|29-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 5-2, 6, 7, 7а, 8, 11, 11б, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 51
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|30-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 3, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8Б, 10, 12, 14
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|31-я Линия (посёлок Котовского): 5, 5А, 5б, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|32-я Линия (посёлок Котовского): 1, 4, 4а, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 14, 16-1, 16А
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|33-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|36-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|37-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|38-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|39-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|40-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|41-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|42-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|43-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|44-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|45-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|46-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|47-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|48-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|49-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|50-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|51-я Линия (посёлок Котовского): 1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|52-я Линия (посёлок Котовского): 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|53-я Линия (посёлок Котовского): 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|54-я Линия (посёлок Котовского): 1, 3, 5, 7, 15
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|55-я Линия (поселок Котовского): 1, 3, 5, 7
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|Литовская: 15, 17, 18А, 18-Б, 18в, 18г, 18Б2, 19, 21, 21а, 21-Б, 23, 23а, 23б, 23В, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/1, 46, 47, 49, 51, 51А, 51Б, 51В, 51Г, 51А1, 53, 53а, 53/Б, 53в, 53г, 53д, 57, 2828а
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Локальная улица: 1, 1А, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 15
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Ломоносова: 3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Луцкая улица: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|Магистральная улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31в/2, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39, 39А, 41, 41А, 42, 42а, 43, 43А, 44, 45, 45А, 45Б, 46, 47, 47В, 48, 49, 49А, 50а, 51, 51а, 51Б, 53, 53а, 55, 55А, 57, 59, 59А, 59Г, 60, 62, 62А, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68д, 69, 70, 72, 72А, 74, 74А, 76, 78, 78А, 79, 80, 80/1, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86-А, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 94-А, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100А, 101, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 118б, 120, 122
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Мазепы: 4, 6а, 6б, 7, 9, 11
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Маковая улица: 1, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38б, 40, 40А, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Маковый переулок: 2, 2А, 3, 6А, 7, 8, 9, 10, 12
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Маловского улица: 4
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Марсельская: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Марата 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 4А
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Марата 1-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Марата улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14Б, 15, 15а, 16, 16-А, 17, 18, 19, 19/2, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 25-А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 37-А, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46-А, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 73/2, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|массив номер 1: 4
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Матюшенко: 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Махачкалинская: 4а, 6, 9, 10, 11, 17, 18
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Мельницкая: 32В
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Мицкевича улица: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Молодёжи площадь: 6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Моторный 1-й переулок: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 36, 38
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Моторный 2-й переулок: 2, 4, 6А, 8А, 10, 12
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Нескучная улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12А, 52, 52А, 52А14, 57, 59, 61
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|40-летия Обороны Одессы улица: 2, 4, 8
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Овидиопольская: 28, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 43А
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Огородная: 43, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 97А, 99, 101, 103А
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Огренича Николая улица (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Озерная: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Онежская улица: 36, 38, 38а, 38/а, 40, 42, 42а, 42б, 44, 46, 48, 50, 50а, 50б, 50в, 54
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Орловская улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 25, 26, 28, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Орловский 1-й переулок: 2, 4, 6
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Патриотическая улица: 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77А, 78, 79, 80, 80-А, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86/94, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92-А, 93, 95, 96, 96А, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106А, 107, 108, 109, 111, 112, 112А, 113, 113а, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 118б, 119, 120, 121, 122, 122а, 122-Б, 123, 124, 124-Б, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 158А, 160
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Паустовского: 2, 29, 31, 31-1, 31-2, 31гар
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Песчаный: 1, 2, 3, 4
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|Песочная улица: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|Петра Лещенко улица: 2, 8, 10, 12, 14, 18, 18А, 20, 24, 26, 34, 38, 42, 44, 46, 52, 58, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 87А, 87Б, 88, 89, 89А, 89-А, 89Б, 91, 92, 93, 93А, 93Б, 93-Б, 93В, 95, 95А, 96, 97, 97-А, 98, 102г, 102Д, 103, 104, 105, 106, 107
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Победы: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|Ползунова 1-й переулок: 12А, 19
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Ползунова 2-я улица: 1, 2, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а/22, 9, 10, 11, 12, 14, 16
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Посевная улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Проектируемая 1-я улица: 8
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Проточный переулок: 1, 1/1, 3, 5, 8, 13, 15
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Проектируемая 2-я улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 16, 22, 22А, 24
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Прокатная улица: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Просёлочная улица: 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Путевая улица: 1, 1/2, 2, 2А, 3, 3а, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 49Б
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Радужная: 40, 42, 42-А, 44, 45, 45/1, 45-А, 45/Б, 46, 47, 48, 48а, 48Б, 48В, 49А, 51, 53А, 55, 57
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Раздольная улица: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|Ракетная улица: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|Рельефная: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|Ростовская улица: 2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 107А-1, 109, 111, 129
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Садовая: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Салтыкова-Щедрина улица: 4, 6
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Самолётная улица: 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26, 31, 32, 39, 39а
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Санитарная: 1, 2, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18А, 19, 20-А, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33, 35, 35А, 37, 37А
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Сахарова: 38, 40-1
|8:00
28 июля
|20:00
28 июля
|Заплан.
|Северная: 12А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 35В, 37, 37А, 39А, 41, 43, 43Б, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62А, 63, 65, 66, 66А, 67, 67А, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 74Б, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 116/2, 118, 120, 122, 124, 124А, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 180А, 182, 188
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Северный переулок: 33, 33А, 33Б, 35, 35А, 37, 37А, 37Б, 45, 46, 47
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Селекционеров улица: 6, 20
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Селекционная улица: 1, 2, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Семена Палия (Днепропетровская дорога): 60, 60гар, 62, 64, 66, 68, 70, 70-1, 72, 72-1, 74, 74-1, 76, 78, 80, 82, 84, 84-1, 84-2, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 108, 118
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Семена Палия (Днепропетровская дорога): 125, 125-1, 125-2, 125-3
|8:00
28 июля
|20:00
28 июля
|Заплан.
|Сенная улица: 2, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Симферопольская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|Слободская: 27, 29, 33
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Соляная: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|Сосюры улица: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 55, 57, 59, 59А, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Станционная 3-я улица: 1, 1А, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15А, 17, 19, 21, 23
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Станционная 1-я улица: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 50, 50А, 51
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Станционная 2-я улица: 1, 2, 2А, 2б, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Степная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|Степана Разина улица: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 59А, 62, 64
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Столбовая: 20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Стуса Василя: 2а, 2б, 2/В, 2б2, 2б3, 3, 3в, 4, 5, 7, 9, 12б, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Суперфосфатная улица: 1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Терешковой Валентины: 8а, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Тираспольская: 28
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Тираспольская: 26, 27, 29, 33, 34, 36, 37, 39
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Тираспольское шоссе: 31, 37, 37/3, 39, 39а, 41, 43, 47, 49, 51, 51а, 51б, 53а, 55, 57, 59, 59а, 59Б, 59В, 61, 61а, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 109А, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 127А, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 149А, 151, 152, 153, 155, 155А, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Тракторная: 1, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 48А, 50, 50А, 51, 51а, 52, 54
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Тульская: 1, 3, 3а, 13
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Умова улица: 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 30а, 31, 31А, 31Б, 31В, 32, 32/1, 33, 35, 35А, 37, 37Б, 39, 41, 43, 47, 51а, 52, 53, 55, 56, 56а, 58, 60, 64, 80, 98, 100, 104, 106, 110, 118
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Урицкого улица: 2Б, 9, 11, 11А, 13, 13а, 14, 16, 18, 18а
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Ученическая: 1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 3, 4, 5, 5А, 6, 10, 11, 11-А, 12, 13-А, 14, 14А, 15, 17, 18, 18-А, 19, 19б, 22А, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 55Б
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Училищная улица: 2, 4, 6
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Фабричная улица: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Февральская улица: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Флотский 4-й переулок: 1
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Флотская улица: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Холмистая улица: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Хорошенко Саши: 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Хуторская: 95Е
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Центральная: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
|Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Черкасская улица: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7В, 8, 8а, 9, 9А, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 17А, 28
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Черновицкий переулок: 1, 2, 2-А, 3, 4, 4-А, 4А, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13-А, 13А, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 20-А
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Чумацкая улица: 61, 77, 85, 91, 103Б, 108, 109
|9:00
28 июля
|19:00
28 июля
|Заплан.
|Шефская улица: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 33, 35, 35А, 35Б, 37, 37А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Элеваторная: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 14, 16, 16-А
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Заплан.
|Южная дорога: 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89
|22:00
27 июля
|6:00
28 июля
|Заплан.
|Яблочная: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
|9:00
28 июля
|17:00
28 июля
|Срочн.
Газоснабжение будет прекращено 28 июля с 10:00 до 17:30 по следующим адресам:
|
№
п/п
|
Адреса отключения
|
Кому отключат
|1.
|ул. Абрикосовая, 53, 51, 47-а, 45, 19, 21, 31, 23, 15, 17-а, 11, 9-а, 3, 95, 107, 105, 103, 101, 97, 77, 93, 91, 89, 87, 13-Б
|
Население
|2.
|ул. Ореховая, 34-а, 38, 50, 26, 68, 28
|
Население
|3.
|ул. Дубовая роща, 51, 6, 16, 8-2шт., 57, 55, 53, 49, 30, 26, 12, 3/1, 3/2, 3/3, 3, 19, 22
|
Население
|4.
|ул. Макаренко, 18, 35, 18/5, 18-а, 18/7, 27
|
Население
|5.
|Майский переулок, 7
|
Население
|6.
|ул. Тимирязева, 26/3, 39-а
|
Население
|7.
|ул. Долгая, 108
|
Население
|8.
|ул. Львовская, 78-б, 74-2шт, 52-а, 48-Г, 48-В, 48
|
Население
|9.
|Абрикосовый переулок, 1, 27
|
Население
|10.
|ул. Макаренко, 2-а
|
Население
|11.
|ул. Макаренко, 20
|Одесский детский дом-интернат
|12.
|Люстдорфская дорога, 160
|
СП «Саардана»
|13.
|ул. Долгая, 106
|
ГРК «Улисс»
|14.
|ул. Долгая, 106-а
|Клиника доктора Ливандовского
|15.
|ул. Абрикосовая, 107
|
Центр семейной медицины