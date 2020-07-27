Кто в Одессе 28 июля останется без газа и света

Газоснабжение будет прекращено 28 июля с 10:00 до 17:30 по следующим адресам:

№ п/п Адреса отключения

Кому отключат

1. ул. Абрикосовая, 53, 51, 47-а, 45, 19, 21, 31, 23, 15, 17-а, 11, 9-а, 3, 95, 107, 105, 103, 101, 97, 77, 93, 91, 89, 87, 13-Б Население 2. ул. Ореховая, 34-а, 38, 50, 26, 68, 28 Население 3. ул. Дубовая роща, 51, 6, 16, 8-2шт., 57, 55, 53, 49, 30, 26, 12, 3/1, 3/2, 3/3, 3, 19, 22 Население 4. ул. Макаренко, 18, 35, 18/5, 18-а, 18/7, 27 Население 5. Майский переулок, 7 Население 6. ул. Тимирязева, 26/3, 39-а Население 7. ул. Долгая, 108 Население 8. ул. Львовская, 78-б, 74-2шт, 52-а, 48-Г, 48-В, 48 Население 9. Абрикосовый переулок, 1, 27 Население 10. ул. Макаренко, 2-а Население 11. ул. Макаренко, 20 Одесский детский дом-интернат 12. Люстдорфская дорога, 160 СП «Саардана» 13. ул. Долгая, 106 ГРК «Улисс» 14. ул. Долгая, 106-а Клиника доктора Ливандовского 15. ул. Абрикосовая, 107 Центр семейной медицины