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  3. Кто в Одессе 28 июля останется без газа и света

Кто в Одессе 28 июля останется без газа и света

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27 июля в связи с проведением аварийных и запланированных  ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию, а из-за ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по ул. Долгой прекратят газоснабжение.

Об этом сообщили АО «Одессаоблэнерго» и Управление эксплуатации газового хозяйства города.

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения: Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Амурский 1-й переулок:  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Амурский 4-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 16 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Амурский 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Амурская улица:  1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 33/2, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 53, 55/2, 57, 57А, 61, 63 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Амурский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Ангарская:  1, 1А, 1Б, 3, 5, 7А, 9, 36, 37 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Аркаса Николая:  47, 47/2, 47А, 49, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 63, 63/1, 65, 67, 67А, 69, 69А, 71, 73, 73Б, 75, 75б, 77, 78, 78-А, 78Б, 79, 80, 81, 81А, 81В, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 101А, 101б, 101В, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 110-А, 111, 112, 113, 113/2, 114, 115, 116, 116А, 117, 117А, 118, 120, 122, 122А, 122В, 124/1, 124/2, 126, 128, 128-А, 130, 132, 132А, 134, 134а, 134Б, 136А, 136-А, 140, 142, 142-А, 144, 146, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 162а, 164 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Асеева Юрия переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Аэродромная:  1 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Балтская дорога:  37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Баркасный переулок:  1, 1а, 2, 4 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Бахчевая улица:  1, 1-А, 1Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 6а, 7, 7А, 8А, 9, 9а, 10-А, 11, 11А, 12, 12-А, 12Б, 13, 13-А, 14, 14-А, 15, 15А, 15б, 15Л, 16-А, 17, 17А, 18, 18-А, 19, 20, 20-А, 22, 24, 26, 30, 31, 31-А, 34, 36, 36А, 36Б 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Блока:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 27, 29, 29А, 30, 30А, 31, 32, 32А, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 41А, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 58-А, 59, 60, 60А, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 65/1, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 87/2, 87/3, 87/8, 89, 89/6, 89/9, 89Б, 91 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Боженко:  1, 3, 5, 6, 6Б, 7, 8, 9, 11 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Бородинский переулок:  3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Бородинская улица:  48, 48-А, 50, 54, 54-А, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66А, 68, 70, 72, 74, 74А, 76, 78, 78-А, 80, 82, 83, 83а, 83Б, 84, 85, 85-А, 86, 87, 87-А, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 94А, 95, 96, 96-А, 97/1, 97А, 99, 99-А, 100, 100а, 101, 101А, 101Б, 103, 104, 105, 106, 106-А, 106-Б, 107, 108, 108-А, 109, 109А, 110, 111, 112, 112-А, 113, 114, 115, 116, 117, 117/1, 118, 119-А, 119Б, 120, 121, 122, 122-А, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 131а, 133, 133-В, 135, 137, 137А, 137Б, 139, 141, 143, 145, 145-А, 147, 149, 151, 153 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Бочарова Генерала:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 21, 21А, 22, 22а, 23, 24-26, 27, 28, 29, 31, 35, 41, 43, 45, 47, 49а, 53, 55 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Бочарова Генерала:  57А, 57Б, 57В, 61А, 61Б, 61В 8:00
28 июля		 20:00
28 июля		 Заплан.
Братская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Бучмы Амвросия улица (5 декабря):  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 15, 16, 18, 29 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Винниченко Владимира улица:  12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Вишнёвый переулок:  2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
Вишнёвая улица:  1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-10, 10-12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
Воронежская:  6, 7, 8, 8-2, 9, 10, 12, 12а, 13, 13а, 14, 16, 20, 20а 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Воронежский 2-й переулок:  1 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Восточный 1-й переулок:  2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 9Г, 10, 11, 11А, 12, 13, 13А, 14, 14А, 16, 16А, 18 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Высоцкого улица:  22, 22-1 8:00
28 июля		 20:00
28 июля		 Заплан.
Гагарина переулок:  20 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Гаркавого Академика улица:  1, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 39, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 66, 68, 70, 72, 72а, 76, 78, 80А, 82, 84, 84-А, 86, 88, 92, 94, 96, 96А, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 140, 158, 160, 162, 163, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 178, 180, 182, 184, 184А, 184В, 186-А, 188, 190, 194, 196 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Героев Обороны Одессы:  14, 14-1, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 48, 52, 52А, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 74, 76, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Главная улица:  1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Гордиенко Яши улица:  11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Горизонтальная:  1, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 49, 49А, 50 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Давида Ойстраха (Затонского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24-1, 24-2, 24-3 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Дальницкое шоссе:  1, 2 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Дальницкое шоссе:  3, 5, 7, 9, 13, 13А, 15, 17, 27А, 29, 37А, 39, 49А, 53, 63, 109А, 115, 121, 125, 131, 133А, 139, 149, 159 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Демьянова:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
Десантный бульвар:  1, 4, 6, 14, 16, 18 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Днепровская:  108 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Днестровская:  20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Добровольского проспект:  63, 65, 67, 69, 70, 71, 71А, 72, 73, 73А, 74, 75, 75А, 76, 77, 77А, 78, 79, 79А, 80, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 105, 107, 109, 109А, 111, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 132, 134, 136, 138, 139, 139А, 141, 143, 145, 147-1, 147-2, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 151-5, 153, 155 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Дунайская:  1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 16А, 18, 19, 21, 32, 34, 35, 36 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Жевахова гора:  17, 19, 92, 94 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Житомирская:  11, 170 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Жолио-Кюри улица:  22, 22а, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31-1, 31-2, 31а, 31Б, 31г, 31д, 31Е, 32, 32а/с, 33, 33а-c, 33а/с524, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 40, 42, 43, 43а, 44А, 46, 48, 50, 52, 60, 62, 64, 68, 70, 70авт34, 72 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Заболотного Академика:  1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33-1, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 332 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Заднепровского улица:  29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38А, 39, 39/2, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 54А, 56, 58, 60 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Закарпатская улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Звонкая улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Зерновая улица:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26/1, 28, 30 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Злаковая улица:  1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 13, 13а, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 17В, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 23А, 23б, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 31/1, 31/2 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Кавказская улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Казанская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 11Б, 11В, 11г, 13а, 14, 14Б, 15, 18, 20, 22А, 23, 24, 25 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Карьерная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Керченская улица:  51, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 63а, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 76а, 77, 77А, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 84А, 85, 86, 87, 87Б, 88, 89, 90, 91, 91Б, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 105А, 106, 106А, 107, 108, 108а, 109, 109А, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 119, 121, 123, 125, 131, 188 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Керченский 2-й переулок:  1, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 13А, 15 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Кишинёвская улица:  10 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Космонавтов улица:  11В, 13, 13а, 13б, 15 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Краснослободская:  50-1, 52, 52-4, 52-10 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Крымская:  37, 54, 56, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 72А, 74, 80, 82, 84 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Кузнецова Капитана:  8, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22В, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 29А, 30, 30А, 31, 31А, 32-1, 32А, 33, 33А, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54А, 55, 55Б, 56, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 67А, 69, 79, 80, 85, 89, 89а, 91А, 91Б, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 108, 110, 112, 114 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Курская улица:  97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 107а, 109, 111, 113, 113а, 115, 123, 123а, 125, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 139г, 141, 143, 147, 147а, 151, 153, 155, 155А, 157, 159, 161, 161-1, 161а, 165, 167, 167б 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Курганская:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Кустанайская улица:  7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42А, 43, 44, 44А, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66А 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Лазурный 6-й переулок:  3, 4, 5, 6, 7 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Лазурный 5-й переулок:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Лазурный 4-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Лазурный 1-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Лазурный 3-й переулок:  1, 1А, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 5а, 5б, 6, 6А, 9, 10, 14, 14А 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Лазурный 2-й переулок:  2, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 9 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Леонова улица:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 41а, 42, 42А, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49/1, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 60а, 60б, 62 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Леси Украинки:  31, 31А, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 80Б, 82, 82Б, 84, 84А, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 118, 120, 122 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Лесная:  2, 4, 6, 8, 12 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
1-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
2-я Линия (посёлок Котовского):  1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 20Б, 22 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
3-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 1б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3-3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
4-я Линия (посёлок Котовского):  1Б, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 21А, 22, 22Б, 26, 26а 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
5-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
6-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-2, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 22, 22а, 24 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
7-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6б, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 20А, 21, 22, 23, 24 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
8-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
9-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17а, 18, 18а, 19, 20, 20А, 22, 23, 24 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
10-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 15а, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 35А, 37 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
11-я Линия (посёлок Котовского):  7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 28А, 29, 31, 33, 33а, 33Б, 33В, 35 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
12-я Линия (посёлок Котовского):  14, 14а, 16, 17, 17-1, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
13-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
14-я Линия (посёлок Котовского):  13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
15-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7, 9 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
19-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
22-я Линия (посёлок Котовского):  2, 4 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
23-я Линия (посёлок Котовского):  2, 4, 6 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
24-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
25-я Линия (посёлок Котовского):  2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 24а 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
26-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 25, 27 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
27-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
28-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8-2, 9, 10, 12, 13, 13а, 14, 15, 15-1, 18, 20, 22 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
29-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 5-2, 6, 7, 7а, 8, 11, 11б, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 51 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
30-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 3, 3А, 5, 7, 8, 8а, 8Б, 10, 12, 14 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
31-я Линия (посёлок Котовского):  5, 5А, 5б, 9, 10, 10а, 12, 14, 16, 18 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
32-я Линия (посёлок Котовского):  1, 4, 4а, 9, 10, 10А, 11, 11а, 12, 14, 16-1, 16А 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
33-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
36-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25-1, 25-2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
37-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 3/В, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29-3, 30, 30-1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
38-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3А, 6, 8, 14, 16а 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
39-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
40-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
41-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
42-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
43-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
44-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35-1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
45-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
46-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
47-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15-1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
48-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
49-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
50-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
51-я Линия (посёлок Котовского):  1, 2, 3-1, 3-2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
52-я Линия (посёлок Котовского):  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
53-я Линия (посёлок Котовского):  2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
54-я Линия (посёлок Котовского):  1, 3, 5, 7, 15 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
55-я Линия (поселок Котовского):  1, 3, 5, 7 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
Литовская:  15, 17, 18А, 18-Б, 18в, 18г, 18Б2, 19, 21, 21а, 21-Б, 23, 23а, 23б, 23В, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 35а, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/1, 46, 47, 49, 51, 51А, 51Б, 51В, 51Г, 51А1, 53, 53а, 53/Б, 53в, 53г, 53д, 57, 2828а 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Локальная улица:  1, 1А, 5, 6, 8, 8а, 9, 10, 11, 13, 15 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Ломоносова:  3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Луцкая улица:  1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97-1, 97-2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
Магистральная улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6В, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 12-А, 12б, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18-А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28-А, 29, 30, 31, 31/4, 31А, 31Б, 31в/2, 31В, 31В/1, 31г, 31д, 31Е, 31з, 31К, 31Л, 31Н, 31а7, 33, 33/2, 33а, 33б, 33а4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37А, 38, 39, 39А, 41, 41А, 42, 42а, 43, 43А, 44, 45, 45А, 45Б, 46, 47, 47В, 48, 49, 49А, 50а, 51, 51а, 51Б, 53, 53а, 55, 55А, 57, 59, 59А, 59Г, 60, 62, 62А, 64, 65, 66, 67, 67А, 68, 68д, 69, 70, 72, 72А, 74, 74А, 76, 78, 78А, 79, 80, 80/1, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86-А, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 94-А, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 100А, 101, 102, 102А, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 118б, 120, 122 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Мазепы:  4, 6а, 6б, 7, 9, 11 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Маковая улица:  1, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38б, 40, 40А, 42, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Маковый переулок:  2, 2А, 3, 6А, 7, 8, 9, 10, 12 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Маловского улица:  4 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Марсельская:  1, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
8 Марта 1-я линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Марата 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 4А 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
8 Марта 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Марата 1-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Марата улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14Б, 15, 15а, 16, 16-А, 17, 18, 19, 19/2, 20, 20а, 21, 22, 23, 25, 25-А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 37-А, 38, 39, 40, 40/1, 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 46-А, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 73/2, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 86, 88 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
8 Марта спуск:  1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
8 Марта:  1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
8 Марта 7-й переулок:  5, 6, 7, 8, 9 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
8 Марта 6-й переулок:  4, 8, 9, 10, 11 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
8 Марта 5-й переулок:  4, 6, 8, 9 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
8 Марта 4-й переулок:  2, 4, 6, 8, 10 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
8 Марта 2-я линия:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
8 Марта 3-я линия:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
8 Марта 4-я линия:  1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
8 Марта 5-я линия:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
8 Марта 2-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
8 Марта 3-й переулок:  4, 5, 6, 8, 10 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
8 Марта 9-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
8 Марта 8-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
массив номер 1:  4 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Матюшенко:  3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Махачкалинская:  4а, 6, 9, 10, 11, 17, 18 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Мельницкая:  32В 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Мицкевича улица:  1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
Мичурина площадь:  2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Мичурина:  21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Молодёжи площадь:  6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Моторный 1-й переулок:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 36, 38 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Моторный 2-й переулок:  2, 4, 6А, 8А, 10, 12 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Навигационный переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Нескучная улица:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 12А, 52, 52А, 52А14, 57, 59, 61 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
40-летия Обороны Одессы улица:  2, 4, 8 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Овидиопольская:  28, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 43А 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Огородная:  43, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 83, 89, 91, 93, 97, 97А, 99, 101, 103А 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Огренича Николая улица (Чапаева):  1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Озерная:  1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Онежская улица:  36, 38, 38а, 38/а, 40, 42, 42а, 42б, 44, 46, 48, 50, 50а, 50б, 50в, 54 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Орловская улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 25, 26, 28, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 46, 47, 47а, 48, 48а, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Орловский 1-й переулок:  2, 4, 6 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Патриотическая улица:  45, 47, 49, 49А, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77А, 78, 79, 80, 80-А, 81, 82, 83, 84, 84а, 85, 86, 86/94, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92-А, 93, 95, 96, 96А, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106А, 107, 108, 109, 111, 112, 112А, 113, 113а, 114, 115, 116, 117, 118, 118А, 118б, 119, 120, 121, 122, 122а, 122-Б, 123, 124, 124-Б, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 140, 142, 152, 156, 158, 158А, 160 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Паустовского:  2, 29, 31, 31-1, 31-2, 31гар 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Песчаный:  1, 2, 3, 4 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
Песочная улица:  1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36-38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
Петра Лещенко улица:  2, 8, 10, 12, 14, 18, 18А, 20, 24, 26, 34, 38, 42, 44, 46, 52, 58, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 87А, 87Б, 88, 89, 89А, 89-А, 89Б, 91, 92, 93, 93А, 93Б, 93-Б, 93В, 95, 95А, 96, 97, 97-А, 98, 102г, 102Д, 103, 104, 105, 106, 107 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Победы:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
Ползунова 1-й переулок:  12А, 19 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Ползунова 2-я улица:  1, 2, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а/22, 9, 10, 11, 12, 14, 16 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Посевная улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Проектируемая 1-я улица:  8 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Проточный переулок:  1, 1/1, 3, 5, 8, 13, 15 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Проектируемая 2-я улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 16, 22, 22А, 24 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Прокатная улица:  1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Просёлочная улица:  25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35, 37 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Путевая улица:  1, 1/2, 2, 2А, 3, 3а, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31Г, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 37А, 37Б, 37Е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 47, 49, 49Б 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Радужная:  40, 42, 42-А, 44, 45, 45/1, 45-А, 45/Б, 46, 47, 48, 48а, 48Б, 48В, 49А, 51, 53А, 55, 57 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Раздольная улица:  1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41А, 41/Б, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65-1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
Ракетная улица:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
Рельефная:  1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
Ростовская улица:  2, 4, 6, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 103А, 105, 107, 107А-1, 109, 111, 129 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Садовая:  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Салтыкова-Щедрина улица:  4, 6 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Самолётная улица:  15, 17, 19, 19А, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26, 31, 32, 39, 39а 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Санитарная:  1, 2, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 12а, 13, 13А, 14, 14а, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18А, 19, 20-А, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 33, 35, 35А, 37, 37А 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Сахарова:  38, 40-1 8:00
28 июля		 20:00
28 июля		 Заплан.
Северная:  12А, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 35В, 37, 37А, 39А, 41, 43, 43Б, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62А, 63, 65, 66, 66А, 67, 67А, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 74Б, 75, 76, 77, 78, 78А, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 108, 109, 110, 112, 114, 116, 116/2, 118, 120, 122, 124, 124А, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 178, 180А, 182, 188 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Северный переулок:  33, 33А, 33Б, 35, 35А, 37, 37А, 37Б, 45, 46, 47 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Селекционеров улица:  6, 20 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Селекционная улица:  1, 2, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Семена Палия (Днепропетровская дорога):  60, 60гар, 62, 64, 66, 68, 70, 70-1, 72, 72-1, 74, 74-1, 76, 78, 80, 82, 84, 84-1, 84-2, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 108, 118 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Семена Палия (Днепропетровская дорога):  125, 125-1, 125-2, 125-3 8:00
28 июля		 20:00
28 июля		 Заплан.
Сенная улица:  2, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 16А, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Симферопольская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
Слободская:  27, 29, 33 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Соляная:  1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
Сосюры улица:  1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 55, 57, 59, 59А, 60, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76а, 78, 80, 82 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Станционная 3-я улица:  1, 1А, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15А, 17, 19, 21, 23 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Станционная 1-я улица:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 50, 50А, 51 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Станционная 2-я улица:  1, 2, 2А, 2б, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Степная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
Степана Разина улица:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 59, 59А, 62, 64 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Столбовая:  20, 20А, 22, 24, 24а, 24Б, 24/11, 26 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Стуса Василя:  2а, 2б, 2/В, 2б2, 2б3, 3, 3в, 4, 5, 7, 9, 12б, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Суперфосфатная улица:  1/2, 3, 3Б, 3В, 4, 5, 6, 7, 9А, 9б, 12, 13, 14, 16, 16А, 17а, 17Б, 18, 19, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 38, 40, 40А 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Терешковой Валентины:  8а, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Тираспольская:  28 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Тираспольская:  26, 27, 29, 33, 34, 36, 37, 39 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Тираспольское шоссе:  31, 37, 37/3, 39, 39а, 41, 43, 47, 49, 51, 51а, 51б, 53а, 55, 57, 59, 59а, 59Б, 59В, 61, 61а, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97, 97А, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 109А, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 127А, 133, 135, 137, 141, 143, 147, 149А, 151, 152, 153, 155, 155А, 157, 165, 202, 209, 212, 217, 219 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Тракторная:  1, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 48А, 50, 50А, 51, 51а, 52, 54 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Тульская:  1, 3, 3а, 13 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Умова улица:  20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 30а, 31, 31А, 31Б, 31В, 32, 32/1, 33, 35, 35А, 37, 37Б, 39, 41, 43, 47, 51а, 52, 53, 55, 56, 56а, 58, 60, 64, 80, 98, 100, 104, 106, 110, 118 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Урицкого улица:  2Б, 9, 11, 11А, 13, 13а, 14, 16, 18, 18а 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Ученическая:  1, 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 3, 4, 5, 5А, 6, 10, 11, 11-А, 12, 13-А, 14, 14А, 15, 17, 18, 18-А, 19, 19б, 22А, 24, 26, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 55, 55А, 55Б 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Училищная улица:  2, 4, 6 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Фабричная улица:  1/1, 1/2, 1/3, 1/4 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Февральская улица:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Февральский 2-й переулок:  1, 1А, 5, 7, 7а 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Февральский 1-й переулок:  1, 3, 5, 7 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Флотский 1-й переулок:  5, 7, 7а 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Флотский 4-й переулок:  1 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Флотский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Флотский 2-й переулок:  3, 4, 8 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Флотская улица:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Холмистая улица:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Хорошенко Саши:  11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Хуторская:  95Е 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Центральная:  2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
Чапаевский 1-й переулок:  7, 13а 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Чапаевский 9-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Чапаевский 2-й переулок:  1, 3, 6, 7 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Чапаевский 6-й переулок:  2, 6, 8, 8а, 10 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Чапаевский 5-й переулок:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Чапаевский 3-й переулок:  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Чапаевский 8-й переулок:  2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Черноморский 6-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Черкасская улица:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 7А, 7В, 8, 8а, 9, 9А, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15А, 17, 17А, 28 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Черновицкий переулок:  1, 2, 2-А, 3, 4, 4-А, 4А, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13-А, 13А, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 20-А 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Чумацкая улица:  61, 77, 85, 91, 103Б, 108, 109 9:00
28 июля		 19:00
28 июля		 Заплан.
Шефская улица:  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 33, 35, 35А, 35Б, 37, 37А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Элеваторная:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 14, 16, 16-А 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Заплан.
Южная дорога:  67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 22:00
27 июля		 6:00
28 июля		 Заплан.
Яблочная:  1, 1а, 1б, 2, 3, 4 9:00
28 июля		 17:00
28 июля		 Срочн.
 
Газоснабжение будет прекращено 28 июля с 10:00 до 17:30  по следующим адресам:
п/п
Адреса отключения
 Кому отключат
1. ул. Абрикосовая, 53, 51, 47-а, 45, 19, 21, 31, 23, 15, 17-а, 11, 9-а, 3, 95, 107, 105, 103, 101, 97, 77, 93, 91, 89, 87, 13-Б
Население
2. ул. Ореховая, 34-а, 38, 50, 26, 68, 28
Население
3. ул. Дубовая роща, 51, 6, 16, 8-2шт., 57, 55, 53, 49, 30, 26, 12, 3/1, 3/2, 3/3, 3, 19, 22
Население
4. ул. Макаренко, 18, 35, 18/5, 18-а, 18/7, 27
Население
5. Майский переулок, 7
Население
6. ул. Тимирязева, 26/3, 39-а
Население
7. ул. Долгая, 108
Население
8. ул. Львовская, 78-б, 74-2шт, 52-а, 48-Г, 48-В, 48
Население
9. Абрикосовый переулок, 1, 27
Население
10. ул. Макаренко, 2-а
Население
11. ул. Макаренко, 20 Одесский детский дом-интернат
12. Люстдорфская дорога, 160
СП «Саардана»
13. ул. Долгая, 106
ГРК «Улисс»
14. ул. Долгая, 106-а Клиника доктора Ливандовского
15. ул. Абрикосовая, 107
Центр семейной медицины

 

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