На прошлой неделе в городских роддомах Одессы появились на свет 269 новорожденных

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 269 новорожденных, в том числе, три двойни.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали количественное преимущество над девочками — на свет появились 128 юных одесситок и 141 маленький одессит.

Отмечается, что лидерство по числу новорожденных на прошедшей неделе принадлежит городскому роддому №1 — здесь увидели свет 70 малышей.

Кстати. На сегодняшний день приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе в Одессе появились на свет 267 новорожденных.