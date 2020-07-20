На прошлой неделе в Одессе родились четыре пары близнецов

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 267 новорожденных, что на 21 ребёнка больше, чем на предыдущей неделе.

Как сообщает официальный сайт города, в числе новоиспеченных одесситов — четыре пары близнецов.

«Численное преимущество на прошедшей неделе одержали новорожденные мальчики, которых появилось на свет 138. Маленькие одесситки также демонстрируют хорошие темпы прироста — на минувшей неделе их появилось на свет 129, что на 17 детей превышает показатель предыдущей недели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом месте по числу родившихся за неделю детей находится городской родильный дом №1, где увидели свет 73 младенца.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.

Как сообщала Одесса News, на предыдущей неделе население Одессы также пополнили четыре двойни. Всего родилось 246 малышей.