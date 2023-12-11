Жизнь продолжается: за неделю в Одесской области родилось 195 малышей

За прошлую неделю в Одесской области родилось 195 детей, из них 99 мальчиков и 96 девочек.

Об этом сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Одесса News информировала, что по целевой Программе «Здоровье» Одесского горсовета в 2023 году для Одесского роддома №4 за средства городского бюджета приобретено новое медицинское оборудование и мебель, в частности, закуплены две открытые реанимационные системы для новорожденных, операционный стол с набором аксессуаров, передвижные бестеневые светильники, фетальные мониторы, функциональные кровати.

Фото: Гуня Бианки/Одесса News

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