В Чёрном море стартовали украинско-американские учения Sea Breeze-2020

В акватории Чёрного моря стартовали юбилейные, двадцатые, украинско-американские учения Sea Breeze, которые из-за коронавируса ограничатся только морской фазой с привлечением авиации.

Об этом говорится в сообщении информагентства «Армияинформ».

«Нынешние украинско-американские учения Sea Breeze будут разворачиваться в акватории Чёрного моря без контакта личного состава. Предполагается, что в процессе учений в море корабли стран-участниц будут осуществлять совместные тактические маневрирования, тренироваться в организации связи, противоминных действий, передаче грузов на ходу. Экипажи кораблей и катеров отработают вопросы взаимодействия с тактической и морской авиацией, проведут ряд учений по противовоздушной, противокорабельной и противокатерной обороне на переходе морем, отработают задачи операций по морскому перехвату и досмотру судна-нарушителя. Кроме того, выполнят задания по усилению охраны и обороны важных объектов морской инфраструктуры», — отмечается в сообщении.

По словам командующего Военно-морскими силами Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы, основная цель Sea Breeze — это поддержание стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Поэтому главной задачей для морского компонента учений является отработка операций по стандартам Альянса, которые направлены на обеспечение мира и безопасности в кризисном регионе.

По замыслу командования национального военного флота, во время учений корабельно-катерные тактические группы украинских ВМС должны добиться необходимого уровня совместимости, боевых и оперативных возможностей действовать во взаимодействии с кораблями Альянса.

Важным испытанием для военных моряков станет выполнение боевых упражнений артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, а также проведение учений по борьбе за живучесть и спасение экипажа корабля, потерпевшего бедствие в море.

Международные учения продлятся семь дней. В учениях запланировано участие ракетного эсминца типа «Арли Бёрк» USS Porter, патрульного противолодочного самолёта P-8 Poseidon ВМС США, кораблей постоянной военно-морской группы НАТО, которые уже прибыли в Чёрное море.

Всего в Sea Breeze-2020 планируется участие около 2 тысяч человек из девяти стран, в том числе более 20 кораблей, а также самолётов и вертолётов. Кроме Украины и США, примут участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк подчеркнул, что учения Sea Breeze являются реальной демонстрацией решимости США в вопросах коллективной защиты Европы.

В Чёрное море вошли французский военный танкер-заправщик ВМС Французской Республики А608 Var, американский эсминец класса Arleigh Burke Porter ВМС США, военные корабли НАТО во главе с испанским фрегатом Álvaro de Bazán (F-101), турецкий тральщик TCG Amasra (М 266), испанский — ESPS Tambre (М 33), итальянский — ITS Gaeta (5554), корабль снабжения ВМС Греции HS Aliakmon (A-470).

В России заявили, что силы Черноморского флота РФ отслеживают передвижение кораблей НАТО.

Фото: Армияинформ