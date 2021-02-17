Кому в Одессе 18 февраля отключат свет

18 февраля в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. 1-й Февральский: 1, 3, 5, 7

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 1-й Флотский: 5, 7, 7а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 1-й Чапаевский: 7, 13а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 2-й Февральский: 1, 1А, 5, 7, 7а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 2-й Флотский: 3, 4, 8

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 2-й Чапаевский: 1, 3, 6, 7

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 3-й Флотский: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 3-й Чапаевский: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 4-й Флотский: 1

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 5-й Чапаевский: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 6-й Чапаевский: 2, 6, 8, 8а, 10

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 6-й Черноморский: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7_1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21_2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37_1, 37_2, 37А, 37Б, 37В, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 8 Марта 1-я Линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 8 Марта 2-я Линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 8 Марта 3-я Линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 8 Марта 4-я Линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 8 Марта 5-я Линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 8 Марта переулок 1-й: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 8 Марта пер. 2-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 8 Марта пер. 3-й: 4, 5, 6, 8, 10

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 8 Марта пер. 4-й: 2, 4, 6, 8, 10

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 8 Марта пер. 5-й: 4, 6, 8, 9

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 8 Марта пер. 6-й: 4, 8, 9, 10, 11

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 8 Марта пер. 7-й: 5, 6, 7, 8, 9

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 8 Марта пер. 8-й: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 8 Марта пер. 9-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47_1

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 8-й Чапаевский: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. 9-й Чапаевский: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Еврейская: 2, 2а, 4, 4а

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Адмирала Лазарева: 34, 36, 38, 40, 42, 42/44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 68/10А, 68В, 70

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Адмирала Лазарева: 65, 65/7, 67, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Базарная: 77, 85

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Балтская дорога: 37, 46, 58А, 60, 62, 67

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Балтская дорога: 43, 45, 47, 59, 60, 62, 62_1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Баркасный пер.: 1, 1а, 2, 4

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Богдана Хмельницкого: 4, 6, 8, 10, 12, 14

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Болгарская: 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 60, 61, 62, 66, 68, 70

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Бунина: 1, 3, 4, 8

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Большая Арнаутская: 86, 86а, 92, 92/94, 96, 117, 119, 121, 123, 9294

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Вишневского генерала пер.: 13/1

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Вокзальный пер.: 5, 11, 25

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Главная: 1а, 1б, 1, 2, 3а, 3, 4, 5_5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Деволановский спуск: 17

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Жевахова: 19, 92, 94

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Жевахова гора: 17

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Жуковского: 2, 4, 5

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29_1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Запорожская: 20, 22, 23, 24, 30, 32, 32а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Заславского: 27, 29, 31, 32/34, 33, 38

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Кавказский пер.: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Канатная улица: 26а, 28

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Карантинная: 2, 17

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15Б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Книжный пер.: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20_6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Малая Арнаутская ул.: 96, 98, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 117, 119

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Мечникова улица (Малиновский): 92, 94, 98, 100

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 43

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Навигационный пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Новощепной ряд ул: 11, 13, 19

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Алексеевская площадь: 11, 13

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Пантелеймоновская улица: 95

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Преображенская улица: 81, 83, 85

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Прокатная: 1а, 1б, 1в, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Складская улица: 21

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Старопортофранковская ул.: 101, 103А, 103Б, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 137, 139, 141, 143

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Товарный пер.: 5, 6, 7, 7А/1, 8, 9, 11

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Утёсова улица: 13, 16

Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Хуторская: 95Е

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Чапаева: 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. Чернышевского улица: 5, 7, 9, 11, 13, 13а, 15, 21, 23, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94А, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122/124, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 134А, 122124

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 19:00

18 фев. пл. Мичурина: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14_1, 14а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев. пер.Асеева (7-й Чапаевский): 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а

Вид отключения: плановое. Причина: расчистка трассы. Статус: принято в работу. 9:00

18 фев. 17:00

18 фев.

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