Одесский театр «Маски» покажет фееричную комедию 20 февраля

«Еврей и Эвридика» — это феерическое шоу, насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами, 20 февраля в Одесском театре «Маски».

Это праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения.

Прожив с женой в счастливом браке 30 лет, у тебя не появлялось желания её бросить и уйти? — Уйти? Нет. Убить – да! Это шутка, но в каждой шутке есть доля правды…

Супружеская пара Еврей и Эвридика прожили много лет вместе. В итоге друг друга на дух не переносят. Но и друг без друга жизни себе не представляют. Перебранки, ссоры, смешные и нелепые выяснения отношений. И тут уже в дело вмешивается мистика… Ну, послал Еврей Эвридику к дьяволу! И услышали это послание в преисподней, избавили его от супруги. Эйфория, счастье, свобода! Надолго ли? Следом приходит ощущение одиночества, грусти и тоски. Настойчивые требования безутешного супруга вернуть Эвридику. Как говорится: порой и чёрт боится мыслей, что зреют в женской голове! И, чудо — Эвридику возвращают! А вместе с ней споры, ссоры, ругань, тёрки и семейные разборки! Всё возвращается на круги своя.

В спектакле есть всё: оригинальное музыкальное сопровождение, живой звук и хореография в исполнении ансамбля танца «Ритуальных услуг», с участием всех актёров основного состава театра «Маски».

Действующие лица: Еврей — Народный артист Украины Борис Барский, Эвридика — Заслуженная артистка Украины Наталья Бузько, Фей -Народный артист Украины Георгий Делиев, Игорь Малахов, Люди в чёрном — Александр Постоленко, Михаил Волошин, Игорь Малахов.

Автор пьесы — Борис Барский

Режиссёр-постановщик — Георгий Делиев.

Цена билетов от 180 до 350 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 20 февраля, суббота, 19:00

Место проведения: Дом клоунов