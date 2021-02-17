Одесский нотариус, занимавшаяся квартирными махинациями, предстанет перед судом

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении частного нотариуса Одесского городского нотариального округа, подозреваемого в пособничестве квартирным махинациям и злоупотреблении своими полномочиями в интересах преступной группы.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2019 году ранее судимый организатор преступной группы вместе с сообщниками был задержан правоохранителями за совершение ряда квартирных мошенничеств. На период расследования все члены группировки находились под стражей. Вместе с тем, в ходе судебного рассмотрения дела организатор преступлений, предоставив справку об ухудшении здоровья, заверил суд о возможности изменения ему меры пресечения на домашний арест.

Находясь на домашнем аресте, злоумышленник продолжил реализацию схемы по незаконному завладению квартирами. Более того, привлёк к своим аферам ещё и частного нотариуса, которая, преследуя цель личного обогащения, дала своё добровольное согласие на участие в реализации преступных планов.

Следствием установлено, что нотариус в апреле прошлого года, действуя в интересах организованной преступной группы, способствовала завладению двумя квартирами общей стоимостью 876 тысяч гривен путём их регистрации на подставных лиц по поддельным документам.

После разоблачения противоправной деятельности организованной преступной группы с целью сокрытия уголовных преступлений нотариус удалила записи о регистрации прав собственности на эти квартиры по подставным лицам, то есть несанкционированно уничтожила информацию, которая обрабатывается и хранится в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2929 года сотрудниками киберполиции Одесской области разоблачены государственный регистратор и частный нотариус, которые за денежное вознаграждение вносили в реестр недвижимого имущества недостоверную информацию о владельцах и осуществляли перерегистрацию этого имущества на других субъектов хозяйствования.

Фото: Пресс-служба Одесской областной прокуратуры, Одесса News/Александр Александров

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