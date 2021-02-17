Ппавоохранители Измаила завершили дело 59-летнего распутника и передали его в суд

В Одесской области правоохранители направили в суд материалы в отношении 59-летнего директора специализированного дома ребёнка, которого подозревают в сексуальном насилии и развращении малолетних.

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

Доказано, что противоправные действия в отношении девочек, не достигших четырнадцатилетнего возраста, мужчина, на которого были возложены обязанности по воспитанию и заботы о потерпевших, совершал в течение нескольких лет.

Следователи собрали доказательства вины правонарушителя и направили в суд обвинительный акт по ч.4 ст.153 и ч.2 ст.156 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкциям статей, за сексуальное насилие и распутные действия в отношении малолетних обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, директор детского дома с июня 2018 по август 2020 года, в дневное и вечернее время суток, систематически приводил в свой служебный кабинет трёх малолетних воспитанников под предлогом совместного времяпровождения — просмотра мультипликационных фильмов, проведения совместных игр, угощения сладостями. В дальнейшем он, используя доверие, свой авторитет и влияние на детей, их зависимое положение и неспособность сопротивляться, неоднократно совершал в отношении них сексуальное насилие и развратные действия.

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