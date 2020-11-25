Дело полицейского, издевавшегося над детьми, отправлено в одесский суд

За насилие над несовершеннолетними воспитанниками детского реабилитационного центра участковый Приморского отдела полиции в Одессе предстанет перед судом.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

«Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении участкового офицера полиции сектора превенции Приморского отдела полиции в Одессе, который обвиняется в превышении служебных полномочий с применением насилия. (ч. 2 ст. 365 УК Украины)», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в период с 2017 по 2019 годы капитан полиции, который на момент совершения преступления занимал должность инспектора по ювенальной превенции Хмельницкого отделения полиции, выходя за пределы своих полномочий, жестоко обращался с несовершеннолетними воспитанниками Центра социально-психологической реабилитации детей в Малиновском районе Одессы (бывший приют «Свитанок», — ред.), применяя к ним физическую силу и моральное унижение.

«За это преступление Законом предусмотрено до 8 лет заключения», — резюмируется в сообщении прокуратуры.

Как сообщала Одесса News, скандал вокруг приюта «Свитанок» вспыхнул в октябре 2019 года, после рассказа общественницы Зои Мельник о том, как там издеваются над детьми.

По версии следствия, в конце июля 2019 года в помещении приюта его воспитанники — 13-летняя девочка и 15-летний мальчик — вступили в половой контакт, о чём сразу стало известно воспитателю, которая вызвала охранников. Один из них решил наказать детей за то, что они сделали, и под угрозой электрошокера заставил несовершеннолетних жевать использованное во время полового акта средство контрацепции. Затем охранник велел детям зайти в душевую комнату и начал их бить ремнём, а в это время другой охранник обливал провинившихся холодной водой из душа. Затем охранник приказал воспитанникам приюта взять книги и выполнять физическое упражнение «планка», несмотря на то, что дети упрашивали мужчину остановить унижения.

В феврале 2020 года один из подозреваемых по этому делу — сотрудник охранного агентства «Центр» Николай Дмитрук признал свою вину и получил условный срок.