Теперь в Украине для вечерних прогулок нужны светоотражающие элементы на одежде

С 25 ноября в Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения для водителей и пассажиров, пешеходов и велосипедистов, введённые ранее Кабмином.

Об этом сообщил в Facebook заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

Согласно новым ПДД, водители и пассажиры такси, а также инструкторы по вождению в населённом пункте и за его пределами должны быть пристёгнуты ремнём безопасности. В связи с этим таксисты обязаны обеспечить наличие таких ремней как на переднем, так и на заднем сидениях, и напоминать пассажирам о необходимости их использования.

Не пристёгиваться в населённом пункте теперь разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

Также изменения в ПДД касаются и вида номерных знаков — запрещено менять их размеры, форму, обозначение, цвет и размещение, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их. Номерные знаки должны быть чистыми и достаточно освещёнными.

По новым правилам, велосипедистам разрешено движение полосой для маршрутных транспортных средств, а пешеходы обязательно должны использовать светоотражающие элементы в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости.

Как сообщала Одесса News, с 1 мая в Украине в штатном режиме начались автоматические фото- и видеофиксации правонарушений на дорогах, а с 19 ноября система автофиксации начала регистрировать нарушения ПДД, которые осуществляют владельцы автомобилей с номерами иностранной регистрации.