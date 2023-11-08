В Одессе в схему движения автобуса № 18К вносятся временные изменения

С 9 ноября вносятся изменения во временную схему движения городского автобусного маршрута общего пользования № 18К.

Об этом сообщает Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета.

Отмечается, что маршрут следования этого автобуса будет следующим: в направлении движения 16-й ст. Большого Фонтана – от ул. Дачной на пер. Дачный, Фонтанскую дорогу, «ОК ЖБК «Морской 1» (конечная остановка, место отстоя, место разворота); в направлении движения 11-й ст. Большого Фонтана – от 16-й ст. Большого Фонтана (ОК ЖБК Морской 1) на Фонтанскую дорогу и далее по маршруту.

Одесса News информировала об изменении маршрута некоторых автобусов в результате повреждений после атаки на Одессу 6 ноября.

Ранее Одесса News информировала об изменении схемы движения трамваев.

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