В Одессе предателя Сальдо приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену

Малиновский районный суд Одессы признал назначенного оккупантами незаконного «губернатора Херсонской области» Владимира Сальдо виновным в государственной измене в условиях военного положения и заочно приговорил его к лишению свободы.

Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба суда.

Судебное разбирательство происходило в специальном судебном производстве in absentia (в отсутствие обвиняемого). При этом судом, как отметила пресс-служба, были приняты все меры по вызову Сальдо в судебные заседания.

«Главу» Херсонской области обвиняли в преступлениях по трём статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена в условиях военного положения, коллаборационная деятельность и оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация её участников.

Сообщается, что во время судебных прений сторона обвинения просила признать Сальдо виновным и назначить соответствующее наказание в пределах санкций вменяемых статей, а именно 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Адвокат Сальдо, в свою очередь, просил суд об оправдательном приговоре коллаборанту.

Суд согласился с доводами обвинения, пришёл к выводу о виновности Сальдо и назначил ему наказание по совокупности уголовных преступлений в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года дела херсонских коллаборантов Владимира Сальдо и Кирилла Стремоусова передали на рассмотрение из Николаева в Одессу. Сальдо в период оккупации Херсона возглавлял т.н. военно-гражданскую администрацию Херсонской области.

В марте 2022 года Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошёл в т.н. «Комитет спасения «За мир и порядок». В апреле стало известно, что российские оккупанты назначили его «председателем Херсонской военно-гражданской администрации».

В начале августа Сальдо госпитализировали. Он находился в одной из больниц Крыма и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Впоследствии, по данным росСМИ, его вывезли в Москву. СМИ писали, что коллаборанта могли отравить.

Сальдо в сентябре после госпитализации вернулся на оккупированную РФ часть территории Херсонской области и принял активное участие в процедуре её незаконного «присоединения к РФ», подписав с Путиным в Кремле соответствующий «документ».

Против Сальдо санкции ввели ЕС, США, Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Новая Зеландия и Украина. В Украине он с декабря 2022 года находится в розыске.

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