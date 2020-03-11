Одесских чиновников обвиняют в больших госрастратах

Областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 8 лиц, причастных к присвоению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию канализационных очистных сооружений города Вилково.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Следствием установлено, что в период с 2015 по 2017 годы должностные лица государственных органов и предприятий различных форм собственности при реализации программы Крупномасштабного грантового проекта «Инвентаризация, оценка и уменьшение влияния антропогенных источников загрязнения в Нижнедунайском регионе Украины, Румынии и Республики Молдова», зная, что работы в полном объёме не выполнены, внесли в официальные документы ложные сведения об их объёмах, чем завысили стоимость таких работ на общую сумму более 6,8 миллиона гривен.

«В состав группы вошли лица, которые в то время занимали должности директора Департамента экологии и природных ресурсов Одесской ОГА (в разные периоды), директор и двое работников государственного предприятия, осуществлявших технический надзор за строительством, главный инженер и бывший директор генподрядной организации, а также владелец предприятия генподрядчика, который и был организатором «схемы», — говорится в сообщении.

С целью возмещения нанесённых государству убытков правоохранители обеспечили наложение ареста на имущество обвиняемых на сумму эквивалентной стоимости присвоенного.

Как сообщала Одесса News, в феврале прокуратура Одесской области обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды земельного участка на Французском бульваре 1/5, заключённого между Одесским городским советом и одним из предприятий города.