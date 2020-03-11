Почему в Одессе внезапно остановили пассажирские поезда

Ряд поездов задержали в Одессе из-за кражи кабеля на перегоне между станциями Одесса-Главная и Одесса-Застава II.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской железной дороги.

Отмечается, что утром 11 марта были остановлены поезда №146 Киев-Измаил, №147 Киев-Одесса, №764 Одесса-Киев, №105 Киев-Одесса, №153 Кривой Рог-Одесса, №6252 Одесса-Вапнярка, №6251 Вапнярка—Одесса. Среднее время задержки — 45 минут.

«Укрзализныця» сообщила о случившемся в Нацполицию и СБУ.

Сейчас на участке дороги ведутся работы по укладке нового кабеля.

Как сообщала Одесса News, в марте в Одесской области полиция задержала преступную группу, которая «зарабатывала» на краже топлива из резервуаров Укрзализныци.