Враг обстрелял ракетами железнодорожные станции западной и центральной Украины

Утром, 25 апреля, под обстрел попали пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине, как минимум 16 пассажирских поездов двигаются с задержкой.

Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Камышин в Телеграме.

«Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру.

Сегодня утром в течение часа под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине»,- говорится в сообщении.

По словам председателя правления Укрзализныци, как минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны.

«Пострадавшие есть, детали выясняем. Буду информировать», — заметил Камышин.

В связи с повреждением тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов.

Ракетным ударам подверглись Винницкая, Житомирская и Ривненская области.

В Укрзализныце отмечают, что поезда, которые следуют по указанным участкам, задержаны, время задержки и перечень поездов будут сообщены отдельно.

Как сообщала Одесса News, Геннадий Труханов показал депутатам руины одесского дома, жители которого пострадали от российского ракетного удара 23 апреля. Депутаты положили цветы у разрушенного дома.

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