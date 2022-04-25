Враг обстрелял ракетами железнодорожные станции западной и центральной Украины

Утром, 25 апреля, под обстрел попали пять железнодорожных станций в центральной и западной Украине, как минимум 16 пассажирских поездов двигаются с задержкой.
Об этом сообщил председатель правления Укрзализныци Александр Камышин в Телеграме.
«Российские войска продолжают системно разрушать железнодорожную инфраструктуру.
Сегодня утром в течение часа под обстрел попали 5 железнодорожных станций в центральной и западной Украине»,- говорится в сообщении.
По словам председателя правления Укрзализныци, как минимум 16 пассажирских поездов будут задержаны.
«Пострадавшие есть, детали выясняем. Буду информировать», — заметил Камышин.
В связи с повреждением тяговых подстанций отсутствует напряжение в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов.
Ракетным ударам подверглись Винницкая, Житомирская и Ривненская области.
В Укрзализныце отмечают, что поезда, которые следуют по указанным участкам, задержаны, время задержки и перечень поездов будут сообщены отдельно.
Как сообщала Одесса News, Геннадий Труханов показал депутатам руины одесского дома, жители которого пострадали от российского ракетного удара 23 апреля. Депутаты положили цветы у разрушенного дома.
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