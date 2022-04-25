Одесские каратистки стала чемпионками в Португалии

Каратистки из Одессы Анжелика Терлюга и Анита Серёгина завоевали золотые медали на этапе Премьер-лиги в португальском Матозинюше.

Об этом сообщает ТСН.

Анжелика Терлюга

Отмечается, что сборная Украины по каратэ выиграла пять медалей: чемпионками соревнований в кумите стали Анжелика Терлюга (до 55 кг) и Анита Серёгина (до 61 кг). Бронзовые награды завоевали Диана Шостак (до 61 кг), Галина Мельник (до 68 кг) и Андрей Заплитный (до 75 кг).

Анита Серёгина

Кстати. В феврале 2022 года на этапе Премьер-лиги в ОАЭ Терлюга и Серёгина выиграли серебряные медали, в январе в Париже Анжелика завоевала «золото», а Анита — «бронзу».

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