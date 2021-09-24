«Морякам» выпал жребий сыграть с «Шахтёром»

24 сентября в Киеве, в Доме футбола, проведена жеребьёвка 1/8 Кубка Украины.

Об этом сообщает XSPORT.

Свой путь в турнире начали участники еврокубков: «Динамо», «Шахтёр», «Заря», «Колос» и «Ворскла».

13 из 16 команд – представители УПЛ. Две команды представляют Первую лигу («Металлист» и «Альянс») и лишь одна – Вторую лигу (ЛНЗ).

По итогам жеребьёвки определились пары команд, победители которых продолжат выступление в четвертьфинале розыгрыша.

Действующий обладатель трофея — киевское «Динамо» — начнёт защиту титула противостоянием с «Мариуполем», донецкий «Шахтёр», в свою очередь, встретится с «Черноморцем».

Базовый день проведения матчей — 27 октября.

Все результаты жеребьёвки:

«Металлист 1925» (Харьков) — «Александрия» (Александрия)

«Верес» (Ривное) — «Ворскла» (Полтава)

«Металлист» (Харьков) — «Колос» (Ковалевка)

«Черноморец» (Одесса) — «Шахтёр» (Донецк)

«Альянс» (Долина) — «Львов» (Львов)

«Рух» (Львов) — «Заря» (Луганск)

«ЛНЗ» (Черкассы) — «Днепр-1» (Днепр)

«Мариуполь» (Мариуполь) — «Динамо» (Киев).

Поединки 1/4 финала и 1/2 финала розыгрыша запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

Как сообщала Одесса News, футболисты одесского «Черноморца» победили в четверг в Ивано-франковске местную команду «Прикарпатье» (4:1) в 1/16 финала Кубка Украины.

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