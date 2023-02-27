Всемирная теннисная ассоциация обновила рейтинг спортсменок: где в нём одесситки

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг спортсменок на 27 февраля.

Как сообщает XSPORT, в топ-10 изменений не произошло.

Рейтинг WTA возглавляет Ига Швентек из Польши. Далее следует белорусская спортсменка Арина Соболенко, третьей «ракеткой» мира является американка Джессика Пегула.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина впервые в карьере вошла в топ-30, Марта Костюк поднялась на 52-ю строчку, Леся Цуренко стала 98-й.

В первой сотне списка также тениссистка из Одессы Екатерина Байндль (Козлова) – 84-я, а одесситка Даяна Ястремская поднялась на 103-ю позицию.

Сообщается также, что Даяна Ястремская выступит в основной сетке турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) – ATX Open – в Остине (США) с призовым фондом $259,3 тыс. Одесситка будет противостоять Анне-Лене Фридсам из Германии.

Даяна Ястремская

Турнир ATX Open продлится до 5 марта.

Екатерина Байндль в феврале снялась с турнира WTA 250 в Мексике из-за травмы.

Екатерина Байндль

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года Даяна Ястремская не смогла пробиться в финал квалификации на турнире WTA 500 в Дохе (Катар), позже не выиграла турнир WTA 1000 в Дубае.

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