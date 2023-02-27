В Одесской области разоблачён чиновник Гостаможслужбы на коррупционной схеме

Под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачён один из руководителей Одесского управления экспертиз и исследований Гостаможслужбы.

Ему сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения 600 долларов США неправомерной выгоды, — информирует Одесская облпрокуратура.

По данным следствия, должностное лицо Специализированной лаборатории экспертизы и исследований Гостаможслужбы требовало у представителя предприятия средства за не создание искусственных препятствий при проведении лабораторных исследований образцов грузов из Республики Молдова в виде «бренди-спирта».

По такой схеме подозреваемый «зарабатывал» систематически. Свои «услуги» он оценивал в 300 долл. США за каждый вывод о соответствующих исследованиях. При этом представитель должен был заблаговременно уведомлять его о направлении образцов грузов в лабораторию.

«Правоохранители задержали чиновника непосредственно при получении очередной части неправомерных средств. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделений полиции Одесской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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