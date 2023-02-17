$5 тысяч захотел одесский полицейский за содействие в смягчении приговора

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из отделений полиции Одесской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Следствием установлено, что полицейский в октябре 2022 года требовал и получил от гражданина, сын которого обвиняется в совершении смертельного ДТП, 5000 долларов США взятки. За эти средства полицейский обещал помочь в смягчении приговора для его сына, в частности, согласовать с представителем судебной власти минимальное наказание, а при возможности, — вынесение оправдательного приговора.

При этом обвиняемый отметил, что в случае отказа «сотрудничать» его сыну могут назначить самое суровое наказание, — подчёркивается в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали начальника отделения полиции «с поличным» сразу после получения неправомерных средств рядом с его местом работы.

Сейчас полицейский уволен из правоохранительных органов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Территориального Управления ГБР в Николаеве при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной прокуратуры разоблачён помощник судьи одного из районных судов Одессы по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды для себя за слив информации о предстоящих обысках.

Фото: Одесская облпрокуратура

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