ГБР закончило расследование коррупционных дел бывшего одесского военкома: что дальше

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование незаконного обогащения бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в ходе расследования были установлены факты приобретения членами семьи фигуранта дорогостоящих автомобилей на территории Украины с последующим перемещением за границу, а также факты приобретения элитной недвижимости за рубежом, в общей сложности, более 190 млн грн.

«Разница между стоимостью приобретённых активов и законными доходами фигуранта и членов его семьи составляет более 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств не подтверждается документами», — говорится в сообщении.

Фигурант подозревается по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение). Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет.

Расследование осуществлялось в сотрудничестве с правоохранительными органами иностранных государств, которым ГБР выразило благодарность за их вклад в расследование дела.

Начато ознакомление стороны защиты с материалами производства, после чего дело будет передано в суд.

Одесса News информировала, что ГБР собрало огромный собственный массив доказательной базы. Для полноценного и беспристрастного расследования изучались сообщения СМИ. Также были исследованы материалы Национального агентства по предотвращению коррупции, которое также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн.

В частности, одно из журналистских расследований показало, что мать военнослужащего в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в том году приобрела ещё и автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн.

Впоследствии правоохранители установили, что и тёща экс-военкома на протяжении последних лет стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Жена Борисова также приобрела офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро, не имея достаточного количества законно полученных активов и доходов.

22 июля 2023 года Борисову объявили подозрение в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. 25 июля Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 150 млн грн залога. В ноябре суд оставил его под стражей. В декабре 2023 года в Испании ГБР совместно с местной полицией провело обыски в испанской недвижимости Борисова. Имущество арестовано.

Фото и видео: ГБР

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