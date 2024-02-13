В Одессе полиция задержала депутата райсовета за вымогательство $20 тысяч

В Одессе полиция задержала депутата райсовета, который неправомерную выгоду требовал за решение земельных вопросов.

По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, депутата – председателя постоянной комиссии по земельным отношениям — задержали при получении половины оговорённой суммы.

Установлено, что депутат одного из районных советов области обещал помочь с выделением земельного участка с возможностью дальнейшей застройки и приватизации. Решить данный вопрос фигурант должен был путём влияния на других депутатов. «Цена вопроса» – 20 000 долларов.

«9 февраля полицейские задержали депутата в одном из ресторанов Одессы при получении половины неправомерной выгоды – 10 000 долларов. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. На основании полученных улик фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины», — говорится в полицейской информации.

Отмечается, что суд частично удовлетворил ходатайство следователей об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, разрешив альтернативу – внесение залога в размере четырёх миллионов трёх тысяч гривен.

По данным СМИ речь идёт о депутате Белгород-Днестровского райсовета, главе земельной комиссии и руководителе коммунального предприятия Анатолии Хмельницком. Ему 46 лет. В 2010 году являлся руководителем черкасского избирательного штаба «Сильной Украины». С 16 ноября 2011 года по 6 января 2012-го возглавлял черкасский аэропорт. В 2013 году его обвиняли в рейдерском захвате универмага в Килии.

В 2014-2016 он возглавлял Агентство развития Черкасщины — коммунальное предприятие облсовета. В 2020 году претендовал на должность заместителя председателя Одесской облгосадминистрации. Бенефициар нескольких фирм, основатель ряда общественных организаций: «Зе-контроль», «Слуга народа Черкасщины», «Слуга народа Одесщины», «Новый город», «Канев» и «Комитет общественных инициатив». Брат Анатолия Хмельницкого Александр фактически контролирует государственный детский центр «Молодая гвардия» в Лузановке.

Одесса News информировала о разоблачении в феврале 2024 года заведующей консультативным поликлиническим отделением одного из институтов Национальной академии наук Украины в Одессе на вымогательстве и получении 8 тыс. долл. США неправомерной выгоды за обещание военнообязанному оформить выписку о состоянии его здоровья и последующее согласование в МСЭК инвалидности второй группы.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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