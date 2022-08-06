СБУ задержала жителя Одессы за переправку «уклонистов» от армии

В Одессе правоохранители задержали 37-летнего горожанина, организовавшего незаконное пересечение границы Украины военнообязанными.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области.

Отмечается, что фигурант подыскивал в Одессе мужчин, которые вопреки военному положению, хотели бежать из страны, и за денежное вознаграждение гарантировал им беспрепятственный выезд в соседнее государство. Стоимость такой услуги составляла 3000 долларов США.

Установлено, что правонарушитель собрал в Одессе трёх желающих избежать мобилизации, взял часть денег и направил всех на такси на границу непризнанного Приднестровья.

«Там мужчины должны были пересесть на другой автомобиль, чтобы доставить в Тирасполь. Граждан задержали недалеко от госграницы. В тот же день в Одессе стражи порядка задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины организатора трансфера», — говорится в сообщении.

По информации полиции, у мужчины изъяли денежные средства, полученные преступным путём, и мобильный телефон с перепиской с клиентами.

Правонарушителю инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через госграницу Украины, действия, совершённые по корыстным мотивам, что наказывается лишением свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается. Проводят его следователи отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1, сотрудники Службы безопасности Украины, Малиновской окружной прокуратуры города Одессы.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года в Одессе правоохранители разоблачили военнослужащего из Кривого Рога в предоставлении взятки медицинскому работнику для получения медсправки об освобождении от воинской службы.

Фото: Одесское районное управление полиции №1

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