Семья начальника Одесского облвоенкомата во время войны приобрела имение в Испании

Семья начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгения Борисова во время войны приобрела имение в Испании и авто.

Об этом говорится в расследовании «Украинской правды» под названием «Батальон Испания», опубликованном 22 июня.

У военкома, по данным издания, есть имение и офис в Марбелье, а также несколько автомобилей. Общая стоимость этого имущества оценивается примерно в €4,5 млн.

Имение зарегистрировано на мать Борисова. Вилла была куплена в конце 2022 года. По данным журналистов, супруга Борисова стала владелицей офисного помещения в Марбелье. В собственности семьи военкома также появился автомобиль Mercedes Gelandewagen.

Также журналисты узнали, что у семьи Борисова появился ещё один новый внедорожник Toyota Land Cruiser 2023-го года выпуска, зарегистрированный на его тёщу. По данным издания, автомобиль стоимостью около $100 тыс. – это уже третье транспортное средство, которое появилось в собственности семьи Борисова с начала российского вторжения.

Сам Борисов, который занимает должность военкома с 1996 года, в телефонном разговоре с журналистом сначала заявил, что его семья ничем в Испании не владеет. Но после того, как журналисты предъявили факты, Борисов заявил, что его жена занимается там розничной торговлей, а сам он «не влезает в эти дела». Кроме того, он сказал, что не был в курсе, приобрели ли члены его семьи недвижимость в Испании.

Кстати. В конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил Борисова в коррупции. По его словам, военком приобрёл виллу в Марбелье для своей матери-пенсионерки и в конце 2022 года сам выезжал туда на отдых почти на месяц. Кроме того, Мосийчук утверждал, что Борисов пользуется дорогой машиной, которую будто бы ввёз под видом гуманитарной помощи.

Издание «Цензор.НЕТ» также писало со ссылкой на свои источники, что мать и жена военкома «фактически являются долларовыми мультимиллионерами и обладают роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании Марбелье». Издание отмечало, что жена Борисова Александра начала заниматься бизнесом сразу после того, как вышла замуж за него в 2015 году, и имеет фирму по продаже одежды бренда Levis в двух торговых центрах Киева и Львова.

В оперативном командовании ВСУ «Юг» 30 апреля пообещали, что отреагируют на обвинения в незаконном обогащении одного из начальников Одесского ТЦК.

3 мая Госбюро расследований сообщило, что открыло уголовное производство в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его фамилию не назвали, однако эту должность и занимает Борисов.

Как сообщала Одесса News, в мае 2023 года сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий.

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