Одесская филармония завершает концертный сезон 2022-2023 года большим концертом

25 июня в Большом филармоническом зале Одесской облфилармонии можно полностью погрузиться в мир американской классической музыки, полнвй блестящего мелодизма, страсти и яркой эмоциональной палитры.

Вас ждут непревзойдённые музыкальные образцы, среди которых увертюра из оперетты Леонарда Бернстайна «КАНДИД» – настоящая жемчужина музыкального искусства, остроумная и изысканная – одно из наиболее часто исполняемых произведений американских классических композиторов. Именно это произведение принесло композитору настоящую славу.

За дирижёрским пультом — идейный вдохновитель и художественный руководитель Национального одесского филармонического оркестра, народный артист Украины маэстро ХОБАРТ ЭРЛ.

Не пропустите художественное наслаждение профессиональным исполнением, невероятным вдохновением и мощной музыкальной энергией.

Приходите к 18 часам.

Стоимость билетов от 100 грн. Их можно купить здесь.

Адрес филармонии: ул. Бунина, 15.

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