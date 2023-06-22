По Чонгарскому мосту, через который Россия перебрасывала военную технику, нанесён удар

Ранним утром 22 июня был нанесён удар по Чонгарскому мосту в Херсонской области, через который Россия перебрасывала военную технику из оккупированного Крыма.

Об ударе по автомобильному мосту через Сиваш и закрытии движения по нему сообщили местные Telegram-каналы. Позднее атаку подтвердил «глава» Крыма Сергей Аксёнов.

Коллаборант Владимир Сальдо, глава оккупационной администрации Херсонской области, заявил в Telegram, что за операцией стоят ВСУ, использовавшие британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Известно, что мост пробит насквозь в двух местах. Российские СМИ пишут, что удары были нанесены как по основному (рабочему), так и по дублирующему мосту через Чонгар, который сейчас не используется.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по мосту, заявил, что «продолжение следует».

Удар по мосту в Чонгаре Херсонской области неподалеку от административной границы с временно оккупированным Крымом может создать предпосылки к российскому «жесту доброй воли», считает ряд военных экспертов. Об этом они сказали в комментариях «Фокусу». Полковник запаса ВСУ Владислав Селезнёв считает, что удар по Чонгарскому мосту – часть подготовки поля боя для контрнаступления.

По словам военного эксперта, благодаря этому враг не сможет напрямую доставлять грузы военного значения для оккупантов, действующих на юге Херсонской и Запорожской областей.

По его оценке, если на юг Херсонской области оккупанты ещё могут как-то проехать, то, чтобы добраться до южной части Запорожской области, им необходимо делать достаточно большой круг, что затянет поставки.

Пока рано говорить о том, что оккупанты покинут Херсонскую область, подчеркнул эксперт. Он напомнил, что после ударов по Антоновскому мосту понадобилось время, чтобы россияне сбежали с севера Херсонской области. Так и сейчас украинским военным предстоит «рутинная боевая работа» по уничтожению логистических цепей российских войск, но она обязательно принесёт необходимые Украине результаты, уверен полковник запаса.

Сложности, которые возникнут у оккупантов после этой атаки, признают и сами россияне.

«Это не просто удар по мосту, это удар по сухопутному коридору. Удар серьёзный, и, возможно, он повторится. Через Чонгар шло 70% всего военного и гражданского трафика. Логистика снабжения новых регионов (временно оккупированные территории Украины) после атаки моста серьёзно усложнится, а риск повторных прилётов отпугнёт многих от проезда», – высказался в Telegram российский политолог Алексей Живов.

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