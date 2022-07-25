Ударами ВСУ за неделю повреждены все мосты, ведущие в Херсон

За последнюю неделю удары украинских военных повредили все три контролируемых Россией моста, ведущие в Херсон.

Об этом заявили в американском Институте изучения войны (ISW) 24 июля, сообщает Укринформ.

Так, украинские войска 24 июля нанесли удар по мосту через дамбу Новокаховской гидроэлектростанции, повредив дорогу, по которой сейчас может переехать лишь легковой транспорт.

В Институте отмечают, что по утверждению российских источников, Украина применила HIMARS для этого удара и что враг пытается в срочном порядке проводить ремонт моста.

Серьёзно также повреждён Антоновский мост возле Херсона, ремонт которого будет гораздо сложнее Новокаховского. По данным коллаборантов, ВСУ выпустили 12 ракет, из которых 11 попали по мосту. Мост почти полностью разрушен.

Также по данным ISW, в ночь на 24 июля украинские партизаны взорвали подконтрольную России железную дорогу вблизи Новобогдановки Запорожской области, в 30 км к северу от Мелитополя.

«Украинские официальные лица сообщили, что российские войска используют железную дорогу для транспортировки техники и персонала из Мелитополя в направлении Васильевки и Токмака», – отметили аналитики.

Как сообщала Одесса News, прошедший, 151-й, день войны на юге Украины был характерен наступательными действиями ВСУ и ведением боевых действий врага на рубежах обороны.

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