В бою погиб командир 28-й отдельной мехбригады Виталий Гуляев, светлая память

В Николаевской области 23 июля погиб командир 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, полковник Виталий Гуляев, под командованием которого эта бригада остановила продвижение российских войск на юге Украины.

Об этом сообщили депутат Киевского городского совета Павел Бойченко и журналист Андрей Цаплиенко.

«23 июля погиб на юге Украины. Каждый новый шаг в сторону Херсона даётся с трудом. Он сделал всё, чтобы приблизить нашу победу», — отметил Цаплиенко, призвав одесситов назвать одну из улиц города именем командира Одесской бригады Виталия Гуляева.

Гуляев был первым командиром 13-го батальона 58-й бригады. Также служил в 93-й бригаде «Холодный Яр». В прошлом сентябре он возглавил 28-ю Одесскую бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года в Херсонской области погиб боец из Болградского района Одесской области Теодор Талков.

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