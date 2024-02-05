В Одессе к 12 годам заключения приговорён военный РФ, который пытал жителей Херсона

Суд в Одессе приговорил к 12 годам заключения военнослужащего России, который издевался и пытал мирных жителей Херсонской области.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

«При публичном обвинении прокуроров Одесской областной прокуратуры суд в порядке специального судебного разбирательства признал виновным военнослужащего России в нарушении законов и обычаев войны», — говорится в сообщениию

Прокуроры доказали, что с начала оккупации Херсонской области военнослужащий одного из подразделений вооружённых сил России был назначен так называемым «комендантом – начальником гарнизона», который дислоцировался в пгт Лазурное. В подчинение псевдокомендатуры вошли населённые пункты Лазурное, Приморское, Круглоозёрка, Железный Порт и территория Черноморского биосферного заповедника.

Отмечается, что осуждённый лично, а также выдавая приказы, участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией, незаконно захватывал их недвижимость.

Он вместе со своими сообщниками – военными РФ, задержали председателя одного из поселковых советов Скадовского района, которого удерживали в подвале пансионата, где систематически избивали, угрожали расправой и производили выстрелы над головой, имитируя казнь. От мужчины требовали предоставить информацию о проукраинских активистах и местных жителях, а также склоняли к сотрудничеству.

Специальное досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Одесской области.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Одесской области, который требовал с бойцов плату за возможность взять отгул.

Фото: Одесская облпрокуратура

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