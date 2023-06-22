В Одесской области вспышек инфекции нет, но состояние воды неудовлетворительное

По состоянию на 22 июня массовые вспышки инфекционных заболеваний в Одесской области не зафиксированы.

Об этом в Теlegram сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

«Массовые вспышки инфекционных заболеваний в Одесской области не зафиксированы. Все случаи – в пределах сезонных показателей. Несмотря на постепенное улучшение состояния воды в акватории Чёрного моря, её состояние всё же далеко от нормы», — говорится в сообщении.

Глава ОГА отметил, что купание в море и рыбалка сейчас строго запрещены. Наряду с возбудителями инфекций в воде также сохраняется минная опасность.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области опреснение морской воды прекращается, постепенно солёность растёт, однако микробиологические показатели превышены. Из-за загрязнения моря в Одессе запретили стихийную торговлю рыбой и морепродуктами. По мнению экспертов, купаться в Одесском заливе и употреблять в пищу морские продукты, выловленные в Чёрном море после подрыва Каховской ГЭС, будет опасно как минимум год.

Фото: Укринформ

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