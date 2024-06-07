Пляжи Одесской области планируют открыть 8 июня

В Одесской области 8 июня планируют открыть 20 пляжей.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«На рассмотрении открытие 20 пляжей в регионе. Их планируют открыть 8 июня», – сказал глава ОГА.

Речь идёт, в частности, об открытии пляжа в селе Приморское и Вилково. В отношении открытия пляжей в Одессе Кипер сообщил, что в настоящее время власти сотрудничают с арендующими их представителями бизнеса для увеличения количества укрытий и пунктов наблюдения.

Кипер подчеркнул, что угроза ракетных обстрелов остаётся большой, поэтому компонент безопасности является важнейшим при принятии решения об открытии пляжа.

«Враг использует кассетные «Искандеры», которые взрываются на высоте 200-300 метров, разлетаясь металлическими частицами и уничтожая всё вокруг. Поэтому не надо пренебрегать тревогами. Необходимо обращать внимание на наличие укрытия рядом с пляжем», – сказал глава облгосадминистрации.

Как сообщала Одесса News, водолазы и пиротехники ГСЧС ежедневно делают одесские пляжи более безопасными.

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