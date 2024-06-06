Грузоперевалка в портах Украины составила в этом году почти 46 млн тонн

Перевалка в портах Украины составила почти 46 млн тонн за 5 месяцев 2024 года.

Это в два раза превышает показатель аналогичного периода 2023 года. По итогам работы в январе-мае 2024 года операторы морских портов Украины обработали 45,8 млн. тонн грузов, — сообщает в Facebook Администрация морских портов Украины.

Кстати, за 5 месяцев 2021 года в украинских портах было обработано 55,4 млн т, а за тот же период 2020 года – 68 млн т.

В АМПУ отметили, что будут продолжать работу над расширением номенклатуры грузов, а также налаживанием контейнерных и паромных перевозок.

Одесса News информировала, что за 9 месяцев функционирования украинского морского коридора было экспортировано 50 млн т грузов.

Фото: АМПУ/Facebook

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