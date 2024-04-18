В Одессе работали представители Международной морской организации

В Одессе делегация Международной морской организации (IMO) обсудила с украинскими партнёрами вопросы усиления безопасности украинского временного морского коридора.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, передает Укринформ.

«Среди основных тем переговоров — пакет предложений международной технической помощи для безопасной работы морского сектора Украины, его восстановление в послевоенный период и результаты работы украинского коридора — временного экспортного коридора по Чёрному морю», — говорится в сообщении.

Представителям делегации Международной морской организации также показали последствия постоянных атак РФ на морскую и портовую инфраструктуру в Одесском, Южном и Измаильском портах.

Отмечается, что во встрече с делегацией представителей государств-членов организации из Эстонии, Литвы, Молдовы и Бельгии приняли участие, в частности, представители Минвосстановления, Военно-морских сил ВСУ, Администрации морских портов Украины, Администрации судоходства, Украинского Дунайского пароходства.

Для справки. Международная морская организация является специализированным учреждением ООН, чья деятельность направлена на отмену дискриминационных действий, касающихся международного торгового судоходства, а также принятие норм по обеспечению безопасности на море и предотвращению загрязнения судами окружающей среды, в первую очередь, морской.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2023 года Россию исключили из руководящего органа Международной морской организации.

Фото: Мининфраструктуры

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