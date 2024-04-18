Одессу посетили представители Европейского инвестбанка и ПРООН в Украине

Мэр Одессы Геннадий Труханов 17 апреля встретился с представителями Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Программы развития Организации Объединённых Наций в Украине (ПРООН).

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что при поддержке этих международных институтов уже несколько лет в Украине, в том числе в Одессе, действует Программа восстановления.

«ЕИБ на условиях софинансирования помогает реализовывать инфраструктурные проекты общинам, принимающим переселенцев. В Одессе внедряется 12 проектов Программы. Два из них уже реализованы – отремонтирована школа №41, а также поликлиническое отделение городской больницы №8«, — говорится в сообщении.

Как отметил глава постоянного представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон, основная цель визита — обсуждение перспективных проектов от Одессы, которые войдут в следующий этап Программы. Банк готов выделять дополнительные денежные средства.

Мэр Одессы презентовал международным партнёрам ряд важных социальных направлений, в частности, строительство реабилитационного центра для детей и социального жилья для переселенцев, а также проекты, связанные с укреплением гидротехнических сооружений.

Жан-Эрик де Загон заверил Геннадия Труханова в дальнейшей поддержке в выполнении задач жизнеобеспечения миллионного города.

Фото и видео: «Одесса»

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