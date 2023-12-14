Как Король Норвегии Гаральд V принимал Владимира Зеленского

В рамках официального визита Президента Украины в Норвегию состоялась аудиенция Владимира Зеленского у Короля Гаральда V, а также у членов королевской семьи – Королевы Сони, Кронпринца Гокона и Кронпринцессы Мэтте-Марит.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Глава Украинского государства высоко оценил личную поддержку со стороны королевской семьи украинских граждан, нашедших в Норвегии убежище от войны.

«Ваш визит в центр размещения украинских беженцев в первые дни полномасштабного вторжения в Украину стал мощнейшим сигналом поддержки нашего народа со стороны Норвегии. Спасибо Вашему Величеству за это», – отметил Владимир Зеленский.

Президент выразил благодарность норвежскому народу, правительству и парламенту за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь нашей стране, а также за начало Норвегией в феврале 2023 года масштабной пятилетней программы поддержки для Украины.

Кроме того, в Королевском дворце состоялась встреча Президента Владимира Зеленского и Короля Норвегии Гаральда V с Президентом Финляндии Саули Нииностио.

Одесса News информировала, что 13 декабря Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в столицу Норвегии Осло, где проходит саммит стран Северной Европы. В рамках официального визита в Королевство Норвегия он провёл встречу с Премьер-министром Йонасом Гаром Стере.

Фото: ОПУ

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