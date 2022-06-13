Шон Пенн устроил в честь Украины благотворительный вечер

Команда CORE в сотрудничестве с американским актёром Шоном Пенном организовала благотворительный вечер, средства от которого пойдут на поддержку Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам благотворительного вечера. Видео опубликовано на YouTube-канале Офиса президента Украины 12 июня.

В ходе выступления Зеленский показал фото и видео из Украины, на которых запечатлены кадры разрушительных атак российских оккупантов.

«Десятки тысяч взрывов и выстрелов. Сотни тысяч раненых и убитых. Миллионы потерявших свой дом. Всё это не логлайн для фильма ужасов… Мирные города и сёла, стёртые с лица земли. Всё это не декорации для блокбастера об апокалипсисе… Крылатые ракеты и бомбы, не оставляющие камня на камне от школ, больниц, театров, музеев, целых улиц и кварталов. Всё это не VFX, не компьютерная графика. Всё это – наша реальность», – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что страна будет отстроена, и в этом можно помочь.

Зеленский также поблагодарил присутствовавших, готовых помочь Украине, и конкретно Шона Пенна, «который с первого дня войны лично был в Киеве, в Украине и своими глазами видел зло под названием полномасштабная российская агрессия».

«Вы были готовы расплавить свой «Оскар» в знак протеста из-за недостаточной поддержки Украины. Я верю, что этого не нужно будет делать. Плавиться должен другой металл. Плавиться должно оружие варваров, убивающее мирное население, женщин, пожилых людей, маленьких детей. Плавиться должна техника агрессора, его танки, самолёты, корабли, ракеты и всё остальное железо, приносящее зло. Мы противодействуем ему 107 дней. Мы можем остановить его вместе», – заявил он.

Кстати. 24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Пенн посетил Киев, чтобы зафиксировать происходящие в Украине события и донести миру правдивую информацию о полномасштабном вторжении страны-агрессора России.

23 марта Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской облвоенадминистрации Максимом Козицким.

1 апреля актёр призвал миллиардеров помочь Украине купить истребители, которые помогут ей противостоять военной авиации агрессора.

Как сообщала Одесса News, потомственный одессит, американский актёр и экоактивист Леонардо ДиКаприо пожертвовал $10 млн для украинской армии и преодоления гуманитарного кризиса внутри страны.

Видео: Офис Президента України/YouTube

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod







