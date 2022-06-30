127-й день войны: ситуация на южном фронте сложная, но контролируемая

Обстановка вдоль линии соприкосновения в операционной зоне командования «Юг» ВСУ сложная, но контролируемая.

Об этом в ежедневном обзоре военных событий за прошедшие сутки рассказал представитель командования полковник Владислав Назаров в Faсebook.

Карта Минобороны Великобритании боевых действий в Украине 29 июня 2022 года

«Противник продолжает инженерное укрепление своих позиций, на которые он был оттеснён действиями наших подразделений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в такой ситуации мощным средством воздействия враг считает авиационные и ракетные удары. Парными вертолётными налётами вражеские Ми-8 пытались выбить наши подразделения из только что отбитых населённых пунктов Херсонской области. Однако, успеха не имели. Групповой налёт вертолётов на север Херсонщины был отражён переносным зенитно-ракетным комплексом. Враг, уклоняясь, ретировался.

Одесскую область враг терроризировал ракетами, которые выпускала авиация и береговой ракетный комплекс «Бастион» из Крыма. Одна ракета уничтожена над Одесским районом, ещё 5 атаковали черноморское побережье в Измаильском районе. Благодаря ограничению использования береговой полосы повреждения минимизированы, жертв нет.

Нашей авиацией отработано 7 воздушных ударов штурмовиками и вертолётами по командно-наблюдательному пункту, нескольким скоплениям вражеской силы и техники, двум складам боеприпасов вдоль линии фронта.

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано около 150 огневых задач, в результате чего российской армией за сутки потеряно более 4-х десятков военнослужащих, 2 гаубицы «Мста-Б» и самоходная — «Мста-С», 3 единицы бронированной и автомобильной техники, полевой склад горюче-смазочных материалов. Окончательные результаты доразведываются.

В Чёрном море продолжается операция на острове Змеиный, уже есть подтверждение о метком попадании в ещё один зенитный пушечно-ракетный комплекс «Панцирь — С1».

Корабельная группировка не имеет изменений состава по количеству и снаряжённости ракетами. Тремя кораблями — двумя ракетными с 16 крылатыми «Калибрами» и одним большим десантным — враг создаёт иллюзию вероятности десанта.

На главном фото воин подразделения аэроразведки тактической группы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в Николаевской области

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook

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