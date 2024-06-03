За 830 дней т.н. СВО в Украине Россия потеряла 511 130 своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 3 июня 2024 годов ориентировочно составили около 511 130 (+1270 за последние сутки) человек.

Об этом утром 3 июня сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 7779 танков (+14), вражеских боевых бронированных машин ‒ 15002 (+22 за последние сутки), артиллерийских систем – 13280 (+47), РСЗО – 1090 (+1), средств ПВО ‒ 824 (+3), самолётов – 357, вертолётов – 326, БпЛА оперативно-тактического уровня – 10739 (+40), крылатых ракет ‒ 2268, корабли/катера ‒ 27, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 18159 (+67), специальной техники ‒ 2199 (+4).

Одесса News информировала, что в ночь на 2 июня 2024 года ВС ВСУ уничтожили в небе над Украиной 25 вражеских беспилотников.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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