Собор УПЦ Московского патриархата принял решение о полной независимости от Москвы

Собор УПЦ Московского патриархата принял решение о полной независимости церкви и выразил несогласие с патриархом Российской православной церкви Кириллом, поддержавшим войну.

Об этом проинформировала пресс-служба УПЦ.

В принятом постановлении говорится, что церковь осуждает войну России против Украины и выражает сочувствие всем пострадавшим. Собор обращается к властям Украины и РФ с призывом продолжать переговоры и искать «сильное и умное слово, которое смогло бы остановить кровопролитие».

«Выражаем несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине. Собор принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости УПЦ», – говорится в постановлении.

В принятом Собором постановлении заявлено, что в украинском православии – раскол, из-за чего УПЦ «выражает глубокое сожаление». В УПЦ МП считают, что создание Православной церкви Украины (ПЦУ) «углубило недоразумения и привело к физическому противостоянию».

«Но даже в таких кризисных обстоятельствах собор не теряет надежды на возобновление диалога», – сказано в документе.

Собор УПЦ МП считает, что диалог с ПЦУ может состояться при ряде условий.

«ПЦУ необходимо: прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов Украинской православной церкви; осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в «уставе Православной церкви Украины», фактически неавтокефальный и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены уставом об управлении Украинской православной церкви; решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ, ведь для Украинской православной церкви, как и для большинства поместных православных церквей, вполне очевидно, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской наследственности её епископов», – говорится в постановлении.

Заместитель председателя управления внешних церковных связей Православной церкви Украины архиепископ Евстратий (Зоря) 27 мая в Facebook прокомментировал решение собора УПЦ.

Итоги «собора УПЦ» можно кратко оценить словами митрополита Епифания в докладе на архиерейском соборе ПЦУ: «Из большой тучи – небольшой дождь», – написал Зоря.

Он прокомментировал основные тезисы из постановления собора, подчеркнув, что фразы о российской агрессии – максимально «мягкие и округлые», а осуждения действий патриарха Русской православной церкви Кирилла, который поддержал вторжение РФ в Украину, в тексте документа нет – собор только выразил несогласие с позицией Кирилла.

«Это после трёх месяцев страданий, которые главным образом затронули области, где много симпатиков МП. На всё, что сочли нужным сказать о войне, нашли 40 слов! И ни одного из них – об оценке идеологии «русского мира» как основы агрессии и о своей роли в распространении этой идеологии», – подчеркнул Зоря.

Комментируя внесение изменений в устав УПЦ, архиепископ ПЦУ подчеркнул:

«Зачистка устава – это то же, что отсутствие слов «Московский патриархат» в официальном названии: попытка скрыть то, что УПЦ остаётся в юрисдикции Московского патриархата. Слова о «независимости и самостоятельности» – изобретение ещё 1990 года для прикрытия зависимости и несамостоятельности. Есть автокефалия и автономия. Собор ни слова не сказал об автокефалии – даже о теоретическом желании её достижения».

Он предполагает, что предстоятель УПЦ Онуфрий продолжит упоминать в своих службах главу РПЦ Кирилла. «А это означает дальнейшую зависимость от Кирилла всей митрополии», – пояснил Зоря.

Каксательно условий, поставленных перед ПЦУ, Зоря сказал:

«Чтобы диалог состоялся», ставятся три условия: согласиться, что общины не будут переходить из МП в ПЦУ; согласиться с тезисами пропаганды МП против ПЦУ; согласиться с тем, что иерархия ПЦУ – «неканоническая». То есть собор отбрасывает предложение архиерейского собора ПЦУ о диалоге без предыдущих условий? Ждём разъяснения от другой стороны, но пока это выглядит так: выполнение трёх условий должно только открыть диалог ясно обозначенной цели», – отреагировал Зоря.

По мнению архиепископа, цель собора – максимально свернуть дискуссию.

«Теперь на все вопросы внутри Московского патриархата в Украине будет ответ: читайте решение собора, там всё сказано. Гора родила мышь», – резюмировал Зоря.

Для справки. УПЦ МП – часть РПЦ, она официально имеет статус «самоуправляемой церкви с правами широкой автономии». В первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий опубликовал обращение к пастве, в котором осудил агрессивные действия Российской Федерации, поддержал ВСУ и призвал руководство России остановить «это кровавое безумие».

22 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7204 «О запрете Московского патриархата на территории Украины» (его пока не рассматривали). Деятельность церкви запретили местные власти Конотопа Сумской области. В Броварах Киевской области её приостановили на время войны.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 6 апреля, за запрет УПЦ МП на территории Украины выступает 51% жителей страны. При этом 74% респондентов поддерживают идею разрыва УПЦ МП с Русской православной церковью.

Патриарх РПЦ Кирилл (в миру – Владимир Гундяев) поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса.

Духовенство Сумской епархии УПЦ МП из-за этого отказалось упоминать имя Кирилла. 10 апреля протоиерей УПЦ МП Андрей Пинчук сообщил, что 190 священников УПЦ МП потребовали отдать его под церковный трибунал из-за поддержки войны в Украине.

Православная церковь Украины попросила вселенского патриарха Варфоломея лишить престола главу РПЦ.

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