АМПУ «оптимизируется»: сократят 1/3 работников

Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) планирует сокращение численности работников предприятия почти на 30%.

Об этом сообщается на сайте АМПУ.

«Администрация морских портов Украины начинает следующий этап оптимизации административных расходов. Сейчас речь идёт о сокращении численности работников предприятия почти на 30%», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что оптимизация численности персонала – это системная работа, которая ведётся в АМПУ в течение последних трёх лет. За это время в администрации сократили более 800 сотрудников.

«Вопрос оптимизации — очень сложный, ведь мы говорим о людях, наших работниках. Каждый конкретный случай требует отдельного решения. Но нам нужно повышать эффективность бизнес-процессов и оптимизировать расходы. Поэтому этот процесс будет продолжаться, в первую очередь, на уровне административного аппарата»,— подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

По его словам, стратегия развития АМПУ предусматривает проведение корпоратизации предприятия, что определено как приоритет и наблюдательным советом предприятия, и Министерством инфраструктуры Украины. Для этого АМПУ необходимо создать максимально эффективную структуру персонала.

Оптимизация численности работников админаппарата на центральном уровне станет первым этапом, который должен завершиться в течение 2020 года. Следующим этапом станет реорганизация филиалов предприятия путём создания сетевых администраций морских портов по региональному принципу. Слияние обособленных подразделений, избежание дублирования функций и, как следствие, оптимизация численности административного аппарата в малых и крупных портах, позволят добиться соответствующего сокращения расходов.

«За последний год мы прошли ряд изменений в корпоративном управлении: создание Наблюдательного совета, Министерством разработана Политика собственности предприятия, поэтому следующим шагом должна стать максимально эффективная корпоратизация, которой уже достигли более 51% портовых администраций стран ЕС. Одним из параметров оценки успешности таких преобразований должно стать сокращение административных затрат на обеспечение работы АМПУ и увеличение инвестиций в развитие стратегической портовой инфраструктуры»,— резюмировал Вецкаганс.

В рамках процесса оптимизации расходов АМПУ будет продолжено выведение неосновных производственных функций на аутсорсинг, что позволит улучшить качество предоставления услуг и сократить текущие расходы, а также передача непрофильных активов администрации местным общинам или на приватизацию.

«В течение последних трех лет за счет передачи восьми таких объектов другим собственникам, АМПУ удалось сократить расходы на их содержание в среднем на 17 млн грн в год, уменьшить численность персонала государственного предприятия и одновременно сохранить за сотрудниками их рабочие места у другого работодателя», — добавляют в АМПУ.

Также отмечается, что для смягчения неблагоприятных последствий оптимизации численности персонала администрации разрабатываются мероприятия по возможности перепрофилирования (переквалификации) работников, подлежащих увольнению, и обеспечения их занятости в других сферах.