Суд в Одессе разрешил заочное расследование в отношении беглого бизнесмена Курченко

Киевский райсуд Одессы предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бизнесмена Сергея Курченко, который с февраля 2014 года скрывается в России.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила в Facebook.

«20 декабря 2021 года Киевский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство прокуроров Одесской областной прокуратуры и предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении так называемого «младоолигарха» из орбиты президента-беглеца», — заявила Венедиктова.

По её словам, это событие очень важно для всех прокуроров и для неё лично: «Мы боролись за такое решение и наконец-то суд встал на нашу сторону».

Сейчас «молодой и талантливый бизнесмен», в «задачи которого входило обогащение целого ряда чиновников очень высокого уровня времён четвертого Президента Украины, находится за пределами Украины, а точнее в РФ». Размышляя реалистично, пишет Венедиктова, — шансы увидеть этого подозреваемого на скамье подсудимых в Украине, мизерны, по крайней мере, в обозримом будущем.

По данным следствия, Курченко была создана преступная организация, нанесшая ущерб экономике Украины на сумму свыше 2,6 млрд грн. Он на протяжении 2012-2014 годов организовал от подконтрольных оффшорных компаний фиктивный транзит через территорию Украины нефтепродуктов, а также их ввоз вроде бы с целью переработки и реэкспорта. Однако на самом деле, нефтепродукты реализовывались на внутреннем рынке Украины без уплаты таможенных платежей и налогов.

Как отметила Венедиктова, в восьми областях Украины были арендованы таможенные склады, на которых выгружались нефтепродукты, а их вывоз за пределы таможенной территории оформлялся поддельными документами. В схеме были задействованы как сотрудники таможенной службы, так и должностные лица приобретённых с целью прикрытия преступной деятельности Одесского нефтеперерабатывающего завода и ООО «Лагуна-Рени». От этих предприятий оформлялись документы о фиктивной переработке и вывозе нефтепродуктов, – подчеркнула генпрокурор.

В ходе расследования судом наложен арест на имущественный комплекс ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», который определением следственного судьи от 6 мая 2021 года передан в оперативное управление АРМА. Право управления нынче зарегистрировано в соответствующем государственном реестре. Также наложен арест на всё имущество, принадлежащее на праве собственности главному подозреваемому – это 28 объектов различной недвижимости.

Венедиктова подчеркнула, что решение Киевского райсуда Одессы от 20 декабря разрешает стороне обвинения провести досудебное расследование в отношении подозреваемого в его отсутствии (in absentia) и направить обвинительный акт в суд для получения в ходе специального судебного разбирательства справедливого, законного приговора с конфискацией имущества ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», а также всего прочего принадлежащего подозреваемому имущества.

«Сегодняшнее решение суда стало хоть и не окончательным, но важным итогом многолетней работы прокуроров и следователей, которая направлена ​​на то, чтобы ни один человек, совершивший преступления против нашего государства, не ушёл от ответственности», — подытожила Венедиктова.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года Киевский райсуд признал виновной и вынес приговор участнице преступной схемы Курченко, экс-директору компании, харьковчанке Наталье Фроловой. Она получила 5 лет лишения свободы (условно) и штраф в размере 425 тыс. грн, без конфискации имущества.

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