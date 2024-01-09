На взятке пойман судья в Одесской области, разрешавший «уклонистам» выезд за рубеж

СБУ и НАБУ разоблачили судью в Одесской области, который за взятки разрешал «уклонистам» выезжать за границу.

Правоохранители назвали это «ликвидацией масштабной коррупционной схемы в Белгород-Днестровском горрайонном суде Одесской области».

Установлено, что за 3,5 тыс. долларов в суде принимались решения, позволявшие мужчинам призывного возраста избежать мобилизации и уехать за границу. К сделке причастны сотрудники суда и посредники.

По данным следствия, преступный механизм действовал с середины апреля 2022 года. За этот период фигуранты успели «оформить» более 1000 решений в пользу военнообязанных. Схема заключалась в том, что за неправомерную выгоду в суде принимались решения, фиктивно определявшие место жительства несовершеннолетних детей с отцом. Это давало право призывникам уклониться от мобилизации, а также уехать за границу.

Для реализации схемы фигуранты привлекли адвоката, который занимался поиском клиентов, а также выступал в роли посредника для встречи с ними и передачи неправомерной выгоды. Чтобы найти «уклонистов», фигуранты размещали соответствующие объявления в соцсетях Instagram и Facebook.

СБУ и НАБУ задокументировали на получении неправомерной выгоды одного из судей. Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Продолжается расследование по установлению обстоятельств преступления и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к незаконной деятельности.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Одесса News информировала, что в январе 2024 года контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией Украины и Службой информации и безопасности Республики Молдова нейтрализовала международную преступную группировку по организации побега «уклонистов» из Одесской области в самопровозглашённое Приднестровье, а затем на территорию Молдовы.

Фото: СБУ, НАБУ/Facebook

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